Gülerken bıçağı yuttu!

ABD’de 30 yaşındaki bir kadın arkadaşlarını eğlendirmek için ağzına koyduğu bıçağı, yapılan bir espriye gülünce yanlışlıkla yuttu.

ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da yaşayan bir kadın arkadaşlarına hiçbir şeyin midesini bulandırmadığını kanıtlamak için tereyağı bıçağını ağzına koydu.