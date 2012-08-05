Gülerken bıçağı yuttu!

ABD’de 30 yaşındaki bir kadın arkadaşlarını eğlendirmek için ağzına koyduğu bıçağı, yapılan bir espriye gülünce yanlışlıkla yuttu.
ABD’nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da yaşayan bir kadın arkadaşlarına hiçbir şeyin midesini bulandırmadığını kanıtlamak için tereyağı bıçağını ağzına koydu.
Yapılan bir espriye gülen kadın yarısı boğazına kadar inmiş olan bıçağı yuttu.Talihsiz kazanın ardından kusmaya başlayan kadın vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.
New York Daily News gazetesinin haberinde göre midesınden operasyon geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.