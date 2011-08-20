-Güler'den "yardım" eleştirisi ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - CHP Sözcüsü Birgül Ayman Güler, ''Somali'ye yardıma gitmek ne kadar önemliyse o yardımı gösteriye dönüştürmek de o kadar yakışıksız ve ucuz bir yöntemdir'' dedi. Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Somali'de yaşananlara sessiz ve duyarsız kalınamayacağını, yardımın insani bir görev olduğunu ifade etti. Ulusal ve uluslararası her yardımın alkışlanacak nitelikte olduğunu vurgulayan Güler, ''Ancak, bu yardımlar şova ve Deniz Feneri soygununda olduğu gibi istismara, haksız zenginleşmeye ve yardıma muhtaç olanların hakkını yemeye, yedirmeye dönüşmemelidir. Biz bu nedenle ülkemizdeki yardımların Somali'ye Kızılay eliyle ulaştırılmasını istiyor, vatandaşlarımızı da yapacakları yardımı Kızılay aracılığıyla yapmaya çağırıyoruz'' şeklinde görüş belirtti. Siyasal iktidarın Somali'ye yardımı şova dönüştürdüğünü öne süren Güler, ''Yardıma gitmek ne kadar önemliyse o yardımı gösteriye dönüştürmek de o kadar yakışıksız ve ucuz bir yöntemdir. Sayın Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına gölge düşüren bu tutuma son vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.