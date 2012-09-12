Gülerce: TSK artık açıklama yapmaktan vazgeçmelidir



Hüseyin Gülerce

(Zaman - 12 Eylül 2012)



TSK'nın açıklamalarından çıkan sonuç



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili çok ciddi bir durum var. Soğuk savaş dönemindeki yapılandırma ve kendi asli vazifesini bırakıp cuntacılık hastalığı ile darbelerle ülkeyi yönetme zihniyeti, bu çok önemli kurumu yıpratıyor.

Devam eden yargı süreci de gösteriyor ki; TSK, bir zihniyet değişimine ve yeni bir yapılanmaya mecburdur. Buna rağmen, Genelkurmay Karargâhında hala, içine düşülen durumdan bir şekilde sıyrılma, zaman kazanma ve bildiğini okuma arayışları var. Bu yol, yol değildir. Bu yol TSK'ya kötülüktür, Türkiye'ye kötülüktür...

Genelkurmay Karargâhı, yenilenme zaruretini kabullenemediğinden dolayı, aslında hiç de ikna edici olmayan, kendi içinde bir yığın tezat taşıyan açıklamalara sarılıyor. Bu ise tekrarlanan yanlışlıkları, iyice içinden çıkılmaz hale getiriyor.

İki örnek vereyim. İlki Afyon'daki patlamada şehit olan 25 askerimizle ilgili açıklama. 8 Eylül'deki bu açıklamada şöyle deniyor: "Medyada şehit olan askerlerimizin, yeni askerler olduğu kamuoyuna açıklanmıştır. Bunun gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Şöyle ki; (1) Asker şehitlerimizin 15'i kısa dönem askerdi. (2) Kısa dönem askerler; üç haftalık temel askerlik eğitimi aldıktan ve askerlik yeminini yaptıktan sonra birliklerine dağıtımları yapılmaktadır. Şehit olan bu kısa dönem 15 askerimiz bir aylık askerdi..." Bu açıklama, bir yalanlama değil, tam tersine gerçekleri itiraftır. 25 askerin sadece(!) 15'i kısa dönemmiş, onlar da yeni değilmiş, üç haftalık, yani 21 günlük eğitim almışlarmış...

İkinci örneği vereyim. 10 Eylül 2012 tarihli açıklama: (Son 6 aydaki operasyonlarda) "Şehitlerimizin, kısa süreli eğitim görmüş, zorunlu askerlik sisteminden dolayı silâh altına alınmış personelden olduğu şeklindeki yorumlar doğru değildir. 06 Eylül 2012 itibariyle verdiğimiz şehit sayısı 88 olup şehitlerimizin 54'ü profesyonel askerdir."

88'den 54'ü çıkarınız; 34... Yani şehitlerimizin yüzde 40'ı kısa süreli eğitim görmüş, zorunlu askerlik için silâh altına alınmış gençlerimiz. Son altı ayda böyle. 30 yıllık bilanço açıklanırsa, bu oranın çok daha fazla olduğu görülecektir.

Dedim ya TSK artık açıklama yapmaktan vazgeçmelidir. Asıl mesele, TSK'nın, sivil anayasada sivil iradenin emrinde olması meselesidir. Gerilla saldırıları yapan PKK ile 30 yıldır, gerilla eğitimi almamış gariban Mehmetçik ile mücadele edilmesini artık milletçe reddediyoruz. Yıllardır onlarca defa saldırıya uğrayan ve en çok şehit verdiğimiz baraka şeklindeki karakollarda, Mehmetçiğin adeta hedef tahtası yapılmasını reddediyoruz. Kaybedilen canların hesabı, bu ihmallerin sahiplerinden sorulmalıdır. Artık profesyonel orduya geçilmelidir. Silahlı Kuvvetler şeffaf usullerle yönetilmeli, askerî harcamalar şeffaf ve denetime açık olmalıdır. Siyasetle, ticaretle uğraşmayan, darbe planları ile yatıp kalkmaktan kimyası bozulmayan bir ordu istiyoruz. Bunun savsaklanmasını da istemiyoruz.

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na, Jandarma da kâğıt üstünde değil, doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanmalıdır. Darbelerin dayanağı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi ile askerî yüksek yargı kaldırılmalıdır. Mehmetçiğe kötü muamele, dayak mutlaka önlenmelidir. Hata ve ihmallerin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Afyonkarahisar'da 25 şehit verilmesinde sorumluluğu olan 4 subay bile açığa alınmamış, görev yerleri değiştirilmiştir. Değişmeyen, yine zihniyet olmuştur...

Bir hatırlatma: Hükümeti son aylarda zora düşüren üç vakıa da askerle ilgilidir: Uludere, jetimizin düşürülmesi, Afyonkarahisar'daki patlama...

Türkiye büyüyor, güçleniyor, demokratikleşiyor. Yeni Türkiye'nin ordusu da yeni olmalıdır. Biz millet olarak, caydırıcılığı yüksek, teknolojiden, bilimden, milli savunma sanayiinden ve halkından güç alan bir ordu istiyoruz. Öyle bir ordu ki, hasımları Türkiye'ye yan gözle bakmayı bile kırk defa düşünsünler... Öyle bir ordu ki, yıldızı parlayan Türkiye'nin yıldızı olsun...