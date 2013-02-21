Güler: Sinop'ta ihmal ya da ağırdan alma fark edersek hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Muammer Güler, "Samsun'da büyük bir ihmal görülmüyor. Ancak Sinop’taki saldırıların üzerinde ciddiyetle duruyoruz. İhmal ya da ağırdan alma fark edersek hesabını sorarım" dedi.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, BDP milletvekillerinin gündemdeki eylemsizlik ve barış sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz gezisinin kesilmesine neden olan olaylarla ilgili iki müfettiş görevlendirdi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir’e konuşan Güler “İki müfettiş görevlendirdim. Özellikle Sinop’ta yaşananların nasıl meydana geldiği, provoke eden olup olmadığı ve olayların bu hale gelmesinde ihmalin olup olmadığını en kısa sürede netleştireceğiz” dedi.

Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk incelemelerimize göre Samsun’da büyük bir ihmal ve hata görülmüyor. Ancak Sinop’taki saldırıların üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Vali Bey Ankara’ya toplantıya gelmiş. O gün olayları duyar duymaz derhal Sinop’a hareket etmesini istedim. Herhalde Çorum’daki BDP’lilerin karşılanmasındaki o sakin tablo orada bir rehavete yol açmış şimdi gönderdiğimiz müfettiş arkadaşlarımızla duruma bakacağız. Olayda bir ihmal bir ağırdan alma fark edersek açıkça söylüyorum hesabını sorarım. Yine de emniyet güçlerimizi eleştirenler olsa da BDP heyetinden kimsenin burnunun kanamadığı da bir gerçektir. Fakat hiçbir üzücü olayın olmamasını arzu ederdik.

Bazı yerlerde ‘Madımak faciasından dönüldü’ şeklinde yorumlar yapılmış. Bu hükümet döneminde tarihin o eski sayfalarında kalan buna benzer hiçbir olayın yaşanmasına müsaade etmeyiz. Kimse böyle bir şey yapmayı aklından bile geçiremez. Yalnız BDP’li milletvekillerine de bölge insanına, bölgeye yönelik söylemlerinde ve Türkiye’nin genel psikolojisine yaklaşımda daha sağduyulu bir yaklaşım sergilemesini tavsiye ediyorum. Gerginliklerle ve çatışmalarla hiçbir yere varılamadığını en iyi onlar bilir. Gönül onların Karadeniz gezilerine devam etmelerini isterdi inşallah zaman içinde o da olur.”