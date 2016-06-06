Güler Sabancı yine en güçlü kadınlar listesinde

Forbes dergisinin yayınladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Çinli kadın sayısı bu yıl her zamankinden fazla oldu.

2016'da dünyanın en güçlü 100 kadını listesine 9 Çinli kadın girdi.

Böylece Çin, 51 kadınla listeye en çok kadın sokan ülke olan ABD'den sonra ikinci sıraya yerleşti.

Bu yıl dünyanın en güçlü kadınları listesinde başı yine son yıllarda olduğu gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel çekiyor.

İkinci sırada ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adayları arasında yer alan Hillary Clinton, üçüncü sırada da kısaca FED olarak adlandırılan ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen bulunuyor.

Türkiye'den listeye giren tek kadın, Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı.

Dünyanın en güçlü 100 kadını arasında geçen yıl 70. sırada olan Güler Sabancı'nın bu yıl 64. sırada olduğu dikkat çekiyor.

Listede 29 ülkeden siyaset, iş dünyası, teknoloji ve yardım gibi alanlarda öne çıkan kadınlar yer alıyor.

Forbes, listedeki kadınların toplam 1 trilyon dolarlık bir geliri kontrol ettiklerini dünyada 3,6 milyardan fazla kişiyi etkilediklerini bildiriyor.

Listede 32 yönetici, 12 dünya lideri ve 11 milyarder bulunuyor.

En gençleri 41 yaşındaki Yahoo genel müdürü Marissa Mayer, en yaşlısı ise 90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth.

Almanya Başbakanı Angela Merkel toplam 11 kez listeye girdi, son 6 yıldır da ilk sırada yer alıyor.

Mayıs ayında usulsüzlükle suçlanarak görevden uzaklaştırılan Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Roussef'in ise bu yılki listeden çıkarılması dikkat çekti.