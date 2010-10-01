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Ekonomi

Güler Sabancı en güçlü 7’nci işkadını seçildi

Güler Sabancı, Fortune dergisi tarafından her yıl hazırlanan 'Dünyanın En Güçlü 50 İşkadını' listesinde yer aldı...

01 Ekim 2010 03:00

T24 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune dergisi tarafından her yıl hazırlanan “Dünyanın En Güçlü 50 İşkadını” (50 Most Powerful Women In Business)” listesinde, geçen yıla göre bir sıra daha yükselerek 7’nci sırada yer aldı. Sabancı, listedeki tek Türk iş kadını oldu.

Listenin ilk sırasında Anglo American şirketinden Cynthia Carroll bulunuyor. İkinci sırada Westpac’tan Gail Kelly, üçüncü sırada ise Pearson’dan Marjorie Scardino yer aldı. Fortune’un, Sabancı’yı tanıttığı bölümde 12.2 milyar dolar geliri olan 30’dan fazla şirketi yönettiği belirterek, “Sabancı grubunu çimento, enerji, perakende gibi ana işlere odakladı. Topluluğun düşük karbon emisyonu projelerine geçişini başlatan Sabancı, çimento şirketlerinde atık gazdan elektrik üretimine yatırım yaparak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Sabancı ayrıca, kendi özel tesisinde şarap üretimi yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.  

Güler Sabancı en güçlü 7’nci işkadını seçildi

Sabancı, Financial Times tarafından da “Dünyanın Zirvesindeki 50 İşkadını” arasında 5’inci seçilmişti. 


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