Güler Sabancı en güçlü 7’nci işkadını seçildi

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Listenin ilk sırasında Anglo American şirketinden Cynthia Carroll bulunuyor. İkinci sırada Westpac’tan Gail Kelly, üçüncü sırada ise Pearson’dan Marjorie Scardino yer aldı. Fortune’un, Sabancı’yı tanıttığı bölümde 12.2 milyar dolar geliri olan 30’dan fazla şirketi yönettiği belirterek, “Sabancı grubunu çimento, enerji, perakende gibi ana işlere odakladı. Topluluğun düşük karbon emisyonu projelerine geçişini başlatan Sabancı, çimento şirketlerinde atık gazdan elektrik üretimine yatırım yaparak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Sabancı ayrıca, kendi özel tesisinde şarap üretimi yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.Sabancı, Financial Times tarafından da “Dünyanın Zirvesindeki 50 İşkadını” arasında 5’inci seçilmişti.