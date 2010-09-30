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Ekonomi

GÜLER SABANCI EN GÜÇLÜ 7. İŞKADINI SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 16:32

-GÜLER SABANCI EN GÜÇLÜ 7. İŞKADINI SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Fortune Dergisi tarafından her yıl hazırlanan ''Dünyanın En Güçlü 50 İşkadını'' (50 Most Powerful Women In Business)” listesinde, geçen yıla göre bir sıra daha yükselerek yedinci sırada yer aldı.  Fortune'un, Sabancı'yı tanıttığı bölümde 12,2 milyar dolar geliri olan 30'dan fazla şirketi yönettiği belirterek, ''Sabancı Grubu’nu çimento, enerji, perakende gibi ana işlere odakladı. Topluluğun düşük karbon emisyonu projelerine geçişini başlatan Güler Sabancı, çimento şirketlerinde atık gazdan elektrik üretimine yatırım yaparak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Sabancı ayrıca, kendi özel tesisinde şarap üretimi yapmaktadır'' ifadelerine yer verildi. Güler Sabancı, listede yer alan tek Türk iş kadını oldu. Sabancı, Financial Times tarafından da ''Dünyanın Zirvesindeki 50 İşkadını'' arasında 5'inci seçilmişti.

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