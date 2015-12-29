Güler Sabancı, 2016 yılında neler bekliyor?

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik yayımladığı yeni yıl mesajında Türkiye için dileklerine yer verirken “Barışla, huzurla, toplumsal ve ekonomik gelişimle, reformlarla anılacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

Fortune Türkiye’nin haberine göre Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik olarak bir yeni yıl mesajı yayımladı. Sabancı, mesajında 2015 yılını değerlendirirken, 2016 yılına ilişkin olarak beklentilerini açıkladı.

Güler Sabancı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başarıyla tamamladığımız 2015 yılındaki emekleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz ama ne mutlu ki, bu yıl da hep beraber hedeflerimize ulaştık ve değer yarattık.

Ve şimdi, yeni yılı, tüm enerjimiz ve tüm heyecanımızla karşılamaya hazırız.

2016 yılına girerken, öncelikle dünyadaki ekonomik duruma bakarsak, başta Çin olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkeden gelen yavaşlama haberleri var. Piyasaların beklediği FED’in faiz artışı başladı. 2016’da hızı önemli olacak ve bunu da hep beraber takip edeceğiz.

2015 yılında hammadde ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, hammadde ithal eden ülkeleri olumlu etkileyeceğini öngörmüştük. Bu yıl da Aralık ortasında petrol, son 7 yıldır görülen en düşük seviyeye geriledi. Petrol fiyatlarının bu kadar düşük olması, Türkiye için olumlu bir gelişme.

Dünya ekonomisindeki büyüme dinamiklerine baktığımızda bu dinamikleri şekillendiren ana unsurun ‘teknolojideki gelişmeler’ olduğunu görüyoruz. Artık hizmetler sektörü ile sanayi sektörü arasındaki sınırlar kalkmak üzere. Klasik maliyet unsurlarından daha önemli unsurlar ortaya çıktı. Günümüzde maliyet rekabetinin temelini bilgi rekabeti’ oluşturmaya başladı.

Dünya Endüstri 4.0 denilen 4. Endüstri Devrimi kavramını tartışıyor. Orta vadede ülkemiz açısından en önemli ekonomik gerekliliğimiz, bu sürece tüm sistemlerimizle ayak uydurmamızdır.

Teknoloji hayatımızı dönüştürürken bu yılın son günlerinde Paris’te gerçekleşen İklim Zirvesi kapsamında varılan geniş mutabakat, dünyamız ve küresel enerji sektörü için önemli, müspet bir gelişme oldu. Paris Anlaşması’nın uygulanması, bütün ülkelerin geleceği ve sürdürülebilir yaşam için hayati öneme sahip.

Sürdürülebilirlik konusunda sergilenen, bu ‘ortak hareket’ anlayışının, küresel güvenlik tehditlerine karşı da ortaya koyulması, en büyük temennimizdir.

2015 yılında ne yazık ki hem global düzeyde hem de ülkemizde terörün acısını defalarca yaşadık. Bu yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu acıların bir an önce son bulmasını diliyoruz. Barışın kazanması umudundayız.

Ülkemize baktığımızda ise global gelişmeler ve bunların yansımaları birtakım kaygılara sebep olsa da 2015 yılı daha önce de ifade ettiğimiz gibi, bir ‘seçim’ ve ‘geçiş’ yılı oldu.

2,5 sene süren seçim ve geçiş döneminden sonra, tek parti iktidarıyla şimdi ‘yönetme’ zamanı. Önümüzde kesintisiz dört yıllık ‘yönetme’ ve ‘çalışma’ zamanı var. Yeni hükümet tarafından ortaya koyulan reform paketleri, AB sürecindeki gelişmeler, beklentilerin üzerinde açıklanan büyüme rakamı, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve genç nüfusu, 2016’da Türkiye’ye dair umutlarımızı güçlendiriyor.

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan Eylem Planı’nı bu anlamda son derece önemli buluyor ayrıntılı, ciddi, demokrasiyi ve ekonomik büyümeyi açık bir şekilde öngören bir program olarak değerlendiriyoruz. Hükümetin bu kapsamlı reform sürecine kendini bağlamasını çok memnuniyetle karşılıyoruz.

Ortaya koyulan reform planı kapsamında, demokrasi ve toplumsal barış, hukukun üstünlüğü, serbest piyasayı öngörerek, piyasalarla güveni yeniden tazeleyecek uygulamaları yakından takip ediyoruz. Türkiye için bu dönemin büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hayata geçirilecek reformların, ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük çapta bir üretim dönüşümüne ve yeni istihdam yaratma ihtiyacına yanıt olacağına inanıyoruz. Ve tabii ki, bu yönde atılacak her adımı bütün gücümüzle destekleyeceğiz.

AB ilişkilerinde samimiyet önemli

2015’in son günlerinde yaşadığımız en memnuniyet verici gelişmelerden biri de, AB ile ilişkilerdeki olumlu yeni seyir ve iki yıl aradan sonra yeni bir faslın açılması olmuştur. Bu noktada kritik olan, ‘açıklık’ ve ‘samimiyet’tir.

Ayrıca, ülkemizin küresel konumlanması açısından 2015 yılı içerisinde başarıyla tamamlanan G20/B20 dönem başkanlığı ile kazanımlarımızın, önümüzdeki döneme de katkı sağlayacağına inanıyorum.

Öte yandan, Rusya ile yaşanan olayların bir an önce sağduyuyla çözüme kavuşturulması, birbiriyle bu kadar yoğun ekonomik ilişkileri olan iki komşu ülke arasında güvenin kısa sürede yeniden tesis edilmesini umuyoruz.

Güler Sabancı dünya ve Türkiye’deki durumu gözden geçirdikten sonra, 2015 yılı Sabancı Topluluğu içindeki gelişmeleri değerlendirerek, 2016 yılı önceliklerini paylaştı. Güler Sabancı sözlerine şu şekilde devam etti.

“2015’te birçok hedefimize ulaştığımızı görüyoruz. Kordsa Global’in Endonezya’da ikinci fabrikasını açarak yıla başlamıştık. Yılın devamında ise Kordsa çeşitli sektörel ve inovasyon ödüllerinin sahibi oldu. Bu sene şirketlerimiz birçok başarılı ödüller aldı.

Temsa Otobüs’te en üst segment ürünü Maraton başta olmak üzere sekiz yeni ürün lansmanı Çimsa Eskişehir ve Afyon fabrikalarına yaptığımız yeni yatırımlar Carrefoursa’da Kiler ve diğer satın

almalarla gelen rekor büyüme Avivasa’nın 9 milyar TL ile fon büyüklüğünde sektörünün lideri olarak yılı tamamlaması yıllardır büyük bir emekle yatırım yaptığımız Enerjisa’da yatırımlarımızı tamamlamaya çok yaklaşırken tüm zor pazar koşullarına rağmen karlılığın sağlanması ve burada hepsini tek tek sayamadığım tüm şirketlerimizde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla yılı tamamlıyoruz.

Sürdürülebilirlik, inovasyon, kadınların çalışma hayatına katılımı ve toplumsal duyarlılık konuları yine önceliğimizdir. Bu yıl bildiğiniz gibi bu konudaki birikimimizi çalışanlarımız aracılığıyla topluma aktarmak için Sabancı Gönüllüleri programını hayata geçirdik. Türkiye’nin birçok yerinde şevkle, gönlünüzü koyarak topluma fayda sağlama fark getirme çabalarınızı takdirle takip ediyorum.

Yine birlikte yarattığımız ve hepinizin katkıları sayesinde yoluna başarıyla devam eden Sabancı Altın Yaka Ödülleri de ayrı bir gurur kaynağımız olmayı sürdürüyor. Artık içselleştirdiğimiz, öncü olma, liderlik etme, inovasyon, mükemmeli arama ve fark yaratma felsefesinin somut örneklerini, Altın Yaka’da hep beraber yaşıyoruz.

Önümüzde, yepyeni hedefler, umutlar ve beklentilerle dolu bir yıl var.

İnovasyon kültürümüz ve operasyonel mükemmellik anlayışımızla yaptığımız her işte, faaliyet gösterdiğimiz her sektörde daima ‘öncü’ ve ‘örnek’ olma konumumuzla hedeflerimize koşmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin en güvenilir, halkımızın kendine en yakın hissettiği ve en sevdiği markası olan ‘Sabancı’ markası bilgi ve performansa dayalı çağdaş çalışma anlayışınızın ve etik değerlerimizin üzerinde yükselmeye devam ediyor.

Ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasında, sizden aldığımız güçle “Türkiye’nin Sabancı’sı” olarak anılıyoruz.

Bu başarılı 2015 yılı için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yıl diliyorum. Ayrıca ülkemiz için de 2016 yılının barışla, huzurla, toplumsal ve ekonomik gelişimle, reformlarla anılacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.”