Güler: Orantısız güç kullanan polislerin gerçek sayısını vereceğim

Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı olayları sırasında orantısız güç kullanıldığı gerekçesiyle 32 emniyet amiri, 132 çevik kuvvet polisi hakkında soruşturma açıldığı iddialarıyla ilgili “Hayal ürünü rakamlar. 132 rakamı yanlıştır. Gerçek rakamları vereceğim. Hangi suçun hangi disiplin suçu gerektirdiği tüzükte bellidir. Kim yanlış yapıyorsa karşılığını bulur” dedi.

'Soruşturmalar rutin'

Güler, Emniyet istihbarat Dairesi’nde soruşturma açıldığı haberinin hatırlatılması üzerine “Her kurumun kendi içinde denetim mekanizmaları vardır. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bakanlığımızın rutin teftişleri içerisindedir. İstihbarat Dairesi’nde yapılmakta olan da buna benzer bir incelemedir. Her kurumun kendi iç denetim mekanizmaları çerçevesinde yürütülen çalışmalardır” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı, Başbakanlık’a bağlı bir kuruluşta yasadışı dinleme yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak ise “Şubat ayında meydana gelen bir olaydı. Savcılık araştırıyor. İran ajanı söz konusu değil. Belli şahıslar üzerinde araştırma yapılıyor” diye konuştu.

'Hayal mahsülü'

Bakan Güler, bombalı araç alarmı iddialarının hatırlatılması üzerine “Onlar da hayal mahsulüdür” dedi.

Muammer Güler, bir soru üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast hazırlığı yapıldığı iddialarını "Hayal mahsulü" diye değerlendirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu Göktuğ Demirarslan’ın öldürülmesiyle ilgili bir soruya “Çok üzüntü verici olay. Babasını aradım. Bazı ipuçları var, araştırıyoruz” diye yanıt verdi.

Güler, “Sınırlardaki güvenlik Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na aittir. Jandarma ve emniyetin de orada tedbirleri vardır” diye konuştu.