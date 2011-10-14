'Güler İskenderpaşa, Yıldız Menzil tarikatına yakın'

T24- Wikileaks belgeleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bu göreve atanmasından sonra kendisi ve Türkiye'nin enerji politikalarının yönü hakkında, Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bir değerlendirme bulunuyor. Kriptoda yeni bakan Taner Yıldız'ın selefi Hilmi Güler'den daha "spritüel" ve Menzil tarikatına mensup bir kişi olduğu iddia edildi.

28 Temmuz 2009 tarihli eski Büyükelçi James Jeffrey imzalı telgraf, "Enerji Bakanı Yıldız'ın Yönetiminde Türk Enerji Politikası" başlığını taşıdı. Hilmi Güler'in ayrılıp Taner Yıldız'ın bakanlığa getirilmesinin enerji politikasında da değişiklik anlamına geleceği iddialarına yer verilen telgrafta, "Devam eden petrol arama faaliyetleri gibi kimi alanlarda politika değişiklik beklenmezken, elektrik dağıtımı ve nükleer enerji gibi diğer alanlar olasılıkla farklı yöne gidecek" denildi.

Değişik kişilerden derlendiği bildirilen ve kriptoda yer verilen iddialardan bir bölümü özetle şöyle:

"-Güler (Hilmi) Başbakan Erdoğan'ın yakın arkadaşıydı ancak Yıldız hem Cumhurbaşkanı Gül hem de Erdoğan'a yakın olarak biliniyor. Bundan dolayı Erdoğan'ın Enerji Bakanlığı'nda Yıldız'ın hareketlerini gözleyecek kişileri değiştirme ihtiyacı duyabileceği ve yeni enerji danışmanları bulabileceği iddia ediliyor. (not: Yıldız Mayıs sonunda Enerji Bakanı olarak adlandırılmadan önce Ak Parti'nin 1.5 yıllık enerji danışmanıydı. Not sonu)

-Güler ve Yıldız arasındaki yaklaşım farkı aynı zamanda onların farklı tarikat üyeliklerini de yansıtıyor. Güler İskenderpaşa derg'hından. Bu sekt eski Cumhurbaşkanı Özal'ın tarikatı olarak biliniyor ve üyeleri yararına politika oluşturma ve siyasi ve ticari konular üzerine odaklanmış durumda. Yıldız, daha spritüel bir yönelimi olan Menzil tarikatından.

-Güler ve bakanlıktaki kadrosunun Ruslarla yakın ilişkide olduğu biliniyordu. Bu nedenle Güler ve takımı Nabucco boru hattı gibi bazı kritik projelerle ilgili birkaç önemli kararı erteledi. Güler'in aynı zamanda kabine değişikliğinden önce bir karar almama gibi bakanlıkta yavaş karar alınmasına yolaçan bir tutumu vardı. İş dünyasından gelen ve Ruslarla bir bağlantısı bilinmeyen Yıldız ise, selefinden daha hızlı karar alabilir.

-Elektrikte Yıldız, özel sektörün kaygılarına Güler'den daha fazla sempati duyuyor olabilir. Çünkü özel sektörde geçmişi ve elektrik şirketleri yöneticiliği deneyimi var." (ANKA)