T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÜLER, CERRAH VE AKYÜREK'E "DİNK" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2011 15:30

-GÜLER, CERRAH VE AKYÜREK'E "DİNK" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Hrant Dink'in ailesinin avukatı Fethiye Çetin, AİHM kararının gereği olarak cinayette ihmali olduğu öne sürülen dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Trabzon Emniyet Müdürü Razaman Akyürek'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran avukat Çetin, Dink cinayetine ilişkin AİHM kararı gereği cinayette ihmali olan İstanbul Valisi Muammer Güler, Cerrah ve Akyürek, Ali Öz yaklaşık 30 kamu görevlisi hakkında soruşturma açılması talep ettiklerini belirterek, bu taleplerinin savcılıkça kabul edildiğini ve yeni bir esas numarası verilerek dosya açıldığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24