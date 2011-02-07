-GÜLER, CERRAH VE AKYÜREK'E "DİNK" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Hrant Dink'in ailesinin avukatı Fethiye Çetin, AİHM kararının gereği olarak cinayette ihmali olduğu öne sürülen dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Trabzon Emniyet Müdürü Razaman Akyürek'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran avukat Çetin, Dink cinayetine ilişkin AİHM kararı gereği cinayette ihmali olan İstanbul Valisi Muammer Güler, Cerrah ve Akyürek, Ali Öz yaklaşık 30 kamu görevlisi hakkında soruşturma açılması talep ettiklerini belirterek, bu taleplerinin savcılıkça kabul edildiğini ve yeni bir esas numarası verilerek dosya açıldığını kaydetti.