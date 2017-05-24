Gülen’in hususi pasaport muamması: Özlük dosyasındaki evrak kayıp!

TBMM 15 Temmuz Darbe Komisyonu’nun hazırladığı raporu TBMM'ye iletmemesi ile ilgili tartışmalar sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı, Fetullah Gülen’in ilkokul mezuniyetinden, vaizlik yaptığı yerler kendi el yazısıyla ‘kalp rahatsızlığı’ nedeniyle yazdığı dilekçelere kadar çok sayıda belgeyi komisyona gönderdi.

Dosyada, Gülen’e memuriyetteki kademe derecelerinde oynamalar yapılarak verildiği ortaya çıkan ‘hususi pasaport’ belgesiyle ilgili bilgiler dikkat çekti. Diyanet’teki dosyada pasaport ile ilgili evrağın olmadığı ve müfettişlerin kapsamlı bir hususi pasaport soruşturması yaptığı da anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez de komisyona gönderdiği cevabi yazıda, özlük dosyasında olması gereken belgenin dosya içerisinde olmadığını belirtiliyor.

Hususi Pasaport konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişliğinin hazırladığı soruşturma dosyası şöyle.

Söz konusu yazıda yapılan inceleme neticesinde; yazının tarih ve sayısının Başkanlık kayıtları ile örtüştüğü ancak adı geçenin müktesep derecesinin 5 olduğu ve görevinden emekliye ayrıldığı şeklindeki bilgilerin Başkanlık kayıtlarındaki bilgilerle örtüşmediği, zira ilgilinin Çanakkale İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 20/03/1981 tarihinde istifa ettiği, ayrıca istifa ettiği tarihte müktesep derecesinin 5 değil 6 olduğu, Başkanlık kayıtlarına aykırı söz konusu bilgilerle adı geçenin durumunun 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun ek-4. maddesi hükümlerine uygun hale getirilerek yeşil pasaport almasının sağlandığı görülmüştür.

07/11/1990 tarihli ve 39548 sayılı yazının Başkanlıkta bulunması gereken paraflı nüshası ilgilinin özlük dosyasında bulunamamıştır. Bundan dolayı yazıyı hazırlayan memurun kim olduğu da tespit edilememiştir. Bununla birlikte, yazıda "Başkan Adına" bölümünün altında, dönemin Sicil Şube Müdürü A… .. Ç'in parafının olduğu görülmektedir. Bu parafın sahibi halihazırda emekli olan A…… Ç… ifadesinde; Fethullah GÜLEN ile ilgili yazıyı ve parafı hatırlamadığını, ilgili kuruma giden yazı nüshasında paraf atılmasının usule ve teamüle aykırı olduğunu, kendisinin de görev yaptığı dönemde ilgili kuruma giden yazılara paraf atmadığını, yazıda oynama ve tahrifat benzeri izler görüldüğünü, çok uzun bir zaman geçmesi nedeniyle yazı ile ilgili net bir şey söylemenin mümkün olmadığını beyan etmiştir. Söz konusu yazının üzerinden 24 yıl gibi çok uzun bir zaman geçtiği, yazıda paraf bulunmasının olağan bir durum olmadığı, parafın adı geçene ait olduğu kabul edilse dahi yazıda parafı bulunan personelin ilgili yazının kayıtlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığını araştırmasının her zaman mümkün olamayabileceği, bu çerçevede konu ile ilgili olarak adı geçen hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

İnceleme konusu yazının dönemin Personel Daire Başkanı K….. B tarafından imzalandığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderildiği görülmüş olup, yazının imza yetkilisi ve birinci derece sorumlusu olarak ön plana çıkan adı geçenin 15/06/2003 tarihinde vefat ettiği tespit edilmiştir. Bu durumda Başkanlık kayıtlarına uymayan maddi hataların yer aldığı yazı ile ilgili karanlık noktaların aydınlatılması da mümkün olamamıştır.

Sonuç olarak; inceleme konusu olayın üzerinden 24 yıl gibi uzun bir zaman geçmesinin konunun aydınlatılmasını büyük oranda zorlaştırdığı, disiplin ve adli yönleriyle konunun zamanaşımına uğradığı, yazıda imzası bulunan dönemin Personel Daire Başkanı K… B 15/06/2003 tarihinde vefat ettiği, tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda konu ile ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.