T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gülen'in, Erdoğan'a açtığı dava reddedildi

Başvuru dilekçesinde, Erdoğan'ın konuşmasında Gülen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilmişti

20 Eylül 2016 16:13

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in, 'kişilik haklarını ihlal ettiği' iddiasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine açtığı manevi tazminat davası reddedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan katıldı. Mazeret bildirmeyen Fethullah Gülen'in avukatları ise duruşmada bulunmadı.

Avukat Sevencan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan terör saldırısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ne derece haklı olduğunu açıkça gösterdiğini belirterek, bu ve diğer nedenlerle haksız davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Ali Çörten, ispat edilemeyen davanın reddine, haksız açılan dava nedeniyle 2 bin liralık para cezasının da davacı Gülen'den tahsiline karar verdi.

Gülen, avukatı Nurullah Albayrak aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz 2014'te düzenlenen 7. Büyükelçiler İftarı'ndaki konuşmasında 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Başvuru dilekçesinde, Erdoğan'ın konuşmasında Gülen'in kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edilmişti.
 

ETİKETLER

Fethullah GülenTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24