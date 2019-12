Gülen’e göre hangi kapı aralanmamalıydı?

'Ergenekon'da bir GATA'kulli var' diyen Fethullah Gülen, 12 yıl önce Susurluk olayıyla ilgili ne söylüyordu?



Yaklaşık 9 yıldır ABD’de yaşayan Nur Cemaati lideri Fethullah Gülen, geçtiğimiz gün bir gazetede yayınlanan röportajında “Bu işte bir GATA’kulli var. Hükümete karşı da bazı hesaplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil. Taraf, Bugün ve Vakit gibi bazı gazetelerde yüklenmeler oluyor. Bundan 10 sene önce bunlar yapılamazdı. Bazı söylenmezler söylenir oldu” sözleriyle Ergenekon sanıklarının hastaneye kaldırılmasını eleştirdi.



Habertürk’ün haberine göre Gülen, 29 Mart 1997’de Samanyolu Televizyonu’nda katıldığı ve daha sonra da Dr. Osman Özsoy tarafından “Fethullah Gülen Hocaefendi ile Canlı Yayında Gündem” adıyla kitaplaştırılan konuşmalarında şu görüşleri savunuyordu:



“Susurluk bir meselesi bir ayıptır. Bunun üzerine gidilmeliydi. Fakat üzerine gidilirken aynı zamanda düşünülmeliydi. Devletin de içtihat hataları içinde bulunan bir hadiseyse, o hadise teşhir masasına yatırıldığında devleti, devletçiliği, devlet mülahazasını da delme söz konusu olabilirdi. Bu meselenin açıktan açığa yürütülmesi iyi bir devletçilik anlayışıyla telif edilebilir miydi?



‘Susurluk bir cinayet’



Susurluk’la bir cinayet işlenmiş, bir toplum suçu işlenmişse şayet bunun örtbas edilmesini ben de istemem. Fakat üslubu her zaman, her yerde, her platformda münakaşa edebilirim. Bunun temelinde bizim milli birliğimize, milli bütünlüğümüze devlet telakkimize eğer dokunacak bazı şeyler varsa, bu kapı aralanmamalıydı.



O kapıdan girilince şayet askere olan güvenimiz sarsılacaksa, güvenlik kuvvetlerine güven sarsılacaksa, meclise olan güven sarsılacaksa, insanlara olan güven sarsılacaksa, bunun üzerine biraz daha farklı bir yöntemle gidilmeli ve mesele öyle çözülmeliydi.

Suçlular ortaya çıkarılmalı ve ceza verilmeliydi. Medya savcı olmamalıydı, hakim olmamalıydı. Bir üslup hatası yapıldı. Bilemiyoruz biraz da reyting endişesi var mıydı?



O kadar seyirci ben de bulayım mülahazası oldu. Vatansever insanların böyle önemsiz, basit mülahazalardan dolayı devletin temelini sarsabilecek devlet mülahazamızı delebilecek teşebbüslere gireceğine ihtimal vermek istemiyorum.”