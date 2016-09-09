Gülen'e gitmekle suçlanan CHP'liler: Allah'ın verdiği beyni kiraya verenler pisliklerini bize bulaştırmasın!

CHP'lilerden Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "CHP'li Umut Oran, Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak ve Sabahat Akkiraz, Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret etti" şeklindeki sözlerine ilişkin tepki ve yalanlama geldi. Erdoğan Toprak "Tam deli saçması yazarlığı bıraksın" derken, Sabahat Akkiraz ise "Bizi bilen bilir. Biz kendimizi biliriz. Kendi kimliklerini, inançlarını kiraya verenler, kıblelerini şaşıranlar, Allah’ın verdiği beynini başkalarına kiraya verenler, dinden çıkanlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler hadlerini bilecekler. Ayıplarını bizim üzerimizden kapatmaya çalışmasınlar. Pisliklerini bize bulşatırmasınlar" yorumunda bulundu. Umut Oran da "Bu ceberut çeteyle mücadele eden birisi olarak adımın geçmesi beni üzdü" dedi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan CHP'lilerin açıklamaları şöyle:

“Tam deli saçması yazarlığı bıraksın”

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak yaptığı açıklamada “Böyle bir ithamı hakaret sayıyorum. Tam bir deli saçması. Beni orada bir AKP'li görmüş. Kimmiş bu kişi. Tüm bu iddiaları ispata davet ediyorum. 21 yüzyılda yaşıyoruz, teknoloji imkan veriyor. Ben son on yılda bir kez yurt dışına çıktım. Telefon, kredi kartı kayıtlarını, yurt dışı çıkışı kayıtlarına bakılsın. Adı geçen diğer kişilerle değil yurt dışı yurt içi seyahatim olmadı. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bir tanesini kanıtlasınlar. AKP kendisine soruşturma sıçradıkça CHP'yi yalan haberlerle bulaştırmaya çalışıyor. Olayı gerçek hedefinden de saptırmaya çalışıyorlar. Biz KHK'lar ve OHAL yanlış dedikçe bize bulaştırıyorlar. Yıllarca birlikte iş tutacaklar…Yani pes diyorum. Bunu da CHP'ye yıkmaya çalışmalarına. Eğer böyle bir şey varsa bugün milletvekilliğini bırakırım ama o da yazarlığı bıraksın. Gazeteciliğin etik değerleri vardır” dedi.

Akkiraz: Kıblesini şaşıranlar pisliklerini bize bulaştırmasınlar

Eski CHP’li vekil Sabahat Akkiraz ise Övür’ün yazısı için “Daha düne kadar ‘Hoca efendi diyerek' yere göğe koyamayanlar, ‘Sümkürdüğü pis mendillerini yalayanlar' kendilerine bulaşan pisliği bize bulaştırmasınlar….Bizi bilen bilir. Biz kendimizi biliriz. Kendi kimliklerini, inançlarını, beyinlerini kiraya verenler, kıblelerini şaşıranlar, dinden çıkanlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler hadlerini bilecekler. Ayıplarını bizim üzerimizden kapatmaya çalışmasınlar” dedi.

''ABD'ye bir kez konser için gittim''

CHP eski İstanbul Milletvekili ve sanatçı Sabahat Akkiraz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayatım boyunca hep bu tip yapılanmalarla mücadele ettim. Meclis konuşmalarımda dahi Alevi, Atatürkçü, solcu gençlerin işsiz bırakıldığını, aç bırakıldığını, kamunun yaptığı sınavlarda dışarıda bırakıldıklarını söyledim, eleştirdim. Hükümeti hep uyardık yıllardır. Bir gün koynunuzda beslediğiniz yılan sizi de zehirleyecek diye. Hayatım boyunca Amerika'ya bir kez konser için gittim ve New York üzerinden dönüş yaptım. Hayatımda ne Abant toplantılarına, ne Türkçe Olimpiyatlarına gitmedim. Onların televizyon kanallarına konuk olarak bile katılmadım. Benim hiçbir zaman başka ışık aramadım. Benim ışığım Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Atatürk'tür. Benim yolum Cumhuriyetin ve kurucu değerlerin yoludur. Kabataş benzeri yalanlarlar üretiyorlar. Kendi ayıplarını böylece örtmeye çalışıyorlar. Daha düne kadar ‘Hoca efendi diyerek' yere göğe koyamayanlar, ‘Sümkürdüğü pis mendillerini yalayanlar' kendilerine bulaşan pisliği bize bulaştırmasınlar. Tüm hukuki yolları kullanacağım. Bizi bilen bilir. Biz kendimizi biliriz. Kendi kimliklerini, inançlarını kiraya verenler, kıblelerini şaşıranlar, Allah'ın verdiği beynini başkalarına kiraya verenler, dinden çıkanlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler hadlerini bilecekler. Ayıplarını bizim üzerimizden kapatmaya çalışmasınlar.”

Umut Oran: Adımın geçmes, akla ziyan

CHP'li Umut Oran ise Övür’ün yazısıyla ilgili Odatv'ye yaptığı açıklamada, “Burada benim adımın geçmesi akla ziyandır. Benimle beraber orada bahsedilen üç arkadaş ile yurtdışına hiç seyahat yapmadık. Pensilvanya'ya hiç gitmedim. Bu ceberut çeteyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği döneminde, daha sonra Odatv davasında, Balyoz, Ergenekon davalarında da bu ceberut yapı ve siyasi sorumlularıyla mücadele ettim. Bu ceberut çeteyle mücadele eden birisinin, ceberut çeteyle ilişkisinin varmış gibi bir algı operasyonunun yapılması, son derece yalan, iftira karalama ama bir Atatürkçü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan ve bu uğurda cemaat yapılarıyla mücadele eden ve bunların hedefi haline gelmiş birisi olarak beni hakikaten üzüyor” dedi.