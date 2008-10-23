Gülen'den K.Irak'ta üniversite

Irak’ın kuzeyinde ilk ve ortaöğretim düzeyinde birçok okulu bulunan Fethullah Gülen, bölgedeki ilk Türk üniversitesini de açtı. Akşam gazetesinin haberine göre Işık Üniversitesi’yle birlikte bölgede bulunan okul sayısını 11’e çıkaran Gülen’in rektörlüğe getirdiği isimse, ‘Türbana Özgürlük Bildirisi’nde imzası bulunan Prof. Dr. Hoşoğlu Fethullah Gülen, Irak’ın kuzeyini eğitim kurumları ile kuşatıyor. Kürt yönetiminin desteğiyle 14 yıldır bölgeye anaokulu, ilkokul ve liseler kuran Gülen’e bağlı Fezalar Eğitim Şirketi, bir ilke imza atarak ilk Türk üniversitesini Erbil’e açtı. Resmi olarak kuruluşu tamamlanan Işık Üniversitesi, kasım ayının ortasında akademik dönemle birlikte eğitime başlayacak. Üniversitenin diş hekimliği, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile eğitim olmak üzere 4 fakültesi olacak. Işık Üniversitesi’nin rektörlüğünü Türkiye’de “Türbana Özgürlük Bildirisi”nde imzası bulunan Profesör Doktor Salih Hoşoğlu yapacak. Üniversitede, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe eğitim verilecek.1994 yılından beri Erbil, Süleymaniye ve Kerkük’te toplam 10 adet anaokulu, ilköğretim okulu ve liseyle faaliyetlerini sürdüren Fezalar, Işık Üniversitesi ile beraber bölgedeki eğitim kurumlarının sayısını 11’e yükseltiyor. Söz konusu okullarda 3 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor, okullarda görev yapan öğretmenlerin çoğu Türkiye’den bölgeye gidiyor. Bina dahil tüm masrafları yerel Kürt hükümetince karşılanan Türk okullarında Avrupa, ABD, Bağdat ve Türkiye’den öğrenciler eğitim görüyor. Fezalar Eğitim Şirketi’ne bağlı okullarda Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesud Barzani’nin yakınları, Türkmen yöneticiler, IKDP Genel Sekreteri Fazıl Merani, bakanlar, genel müdürler, belediye başkanları ile IKDP ve IKYB’den üst düzey yöneticilerin çocukları okuyor.Fezalar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Talip Büyük, şimdiye dek 788 öğrenci mezun ettiklerini belirterek, üniversite açma düşüncesini kendilerine velilerin verdiğini ve yerel yetkililerin de bunu desteklediğini açıkladı. Büyük yüksek bir taleple karşılaştıklarını ve bu nedenle gündüzün yanı sıra gece eğitimi de yapacaklarını bildirdi. Eğitimin en alt düzeyinden liseye dek hizmet sunduklarını, bölgesel ve uluslararası arenada okullarının birçok başarıya imza attığını belirten Büyük, “Şimdi de uluslararası standartlarda eğitim verme misyonuyla Işık Üniversitesi’ni açıyoruz’’ dedi. Yerel basının, açılacak üniversitenin Türkiye ile ilişkilere katkı sağlama amacı olup olmadığını sorduğu Büyük, amaçlarının bilimsel olarak eğitim faaliyetlerine odaklanmak olduğunu anlattı.Rektör Prof. Dr. Salih Hoşoğlu, amaçlarının öğrencilerini dünyayla buluşturmak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek düzeyde eğitmek olduğunu vurguladı. Rektör Hoşoğlu, yerel yasalara göre bir yabancı üniversite olarak İngilizce eğitim verme zorunluluklarının altını çizerek, “Üniversitemizde bu yıl sadece İngilizce hazırlık eğitimi verilecek’’ dedi. Bölgesel Yönetim’in Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Özel Eğitim Genel Müdürü Himdad Muhammed de Fezalar’a bağlı okulların başarısından memnun olduklarını ve Işık Üniversitesi’nin de başarılı olacağına inandığını kaydetti. Muhammed, “Ankara ile Erbil arasındaki gelişmeler siyasaldır. Bizim işimiz ise bilimsel çalışma ve eğitimdir. Son dönemde yakınlaşan ilişkilerden memnunuz’’ dedi. Muhammed, iki ülke arasında duvarlar yıkılırken açılan üniversitenin, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.Gülen cemaatinin, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Meksika, Kolombiya, Bolivya, Ukrayna, Slovakya, Filipinler, Makedonya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Hollanda, İtalya, İsviçre, Türki Cumhuriyetleri, Kanada, Brezilya, Litvanya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İngiltere, İspanya, Mozambik, Etiyopya, Fas, Kongo, Uganda, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Tayland, İsrail, Yemen, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Burkina Faso, Kırgizistan, Cezayir, Mısır, Moritanya, Nijer, Sudan, Afganistan, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Yemen ve Kamboçya gibi ülkelerde okullar, öğrenci yurtları, dil kursları, kültür merkezleri bulunuyor.Gülen cemaatinin Türkiye’de 103 okul, 460 dershane ve 500 civarında öğrenci yurdu var. Orta Asya cumhuriyetlerinde ise 126 lise, 6 üniversitesi bulunuyor.