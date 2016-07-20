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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen’den ABD’ye ‘Türkiye’nin iade talebini reddedin’ çağrısı

Erdoğan, Obama ile Gülen'in iade durumunu konuşmuştu

20 Temmuz 2016 03:45

Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD’li yetkililere Türkiye’den gelecek iade taleplerini reddetme çağrısında bulundu.

The Alliance for Shared Values’dan (AfSV) yapılan açıklamaya göre Gülen, “ABD hükümetine, suçluların iadesi sürecini politik kan davalarını gerçeğe dönüştürecek şekilde kullanma çabalarını reddetme çağrısında bulunuyorum” dedi.

Reuters’a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ellerine herhangi bir ‘fiziksel’ talep gelmediğini kaydederken, ABD Barack Obama’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "Türkiye, Fethullah Gülen için resmi iade talebinde bulundu” denmişti.

 

İade talebi elektronik ortamda iletilmişti

 

Adalet Bakanı Bekir BozdağFethullah Gülen’in iadesinin elektronik ortamla ABD'ye iletildiğini belirterek, "Bu istek talebinde geçici olarak tutuklanmasını talep ettik" diye konuştu. 

 

Erdoğan, Obama ile iade durumunu konuştu

 

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Barack Obama'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Fethullah Gülen'in iade durumununu konuştuğu öğrenildi.

 

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