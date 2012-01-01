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Gülen: Yeni anayasa süreci sobote edilmek isteniyor

Uludere'de operasyonunda yaşamını yitiren 35 kişi için bir taziye mesajı da Fethullah Gülen'den geldi.

01 Ocak 2012 02:00


T24 - Uludere'de operasyonunda  yaşamını yitiren 35 kişi için bir taziye mesajı da Fethullah Gülen'den geldi. Olayın örtbas edilmemesi için yetkili makamların devreye girmesinin teselli edici olduğunu vurgulayan Gülen, yeni anayasa sürecinin sobote edilmek istendiğini belirtti.



Milliyet gazetesinde yer alan haberde Gülen'in hayatını kaybeten 35 kişi için taziye mesajı şöyle:  Türkiye'nin, devletler muvazenesinde denge unsuru olmaya yürüdüğü ve ikbal yıldızının parlayacağına dair ümitlerin yeşerdiği bir süreçte 35 vatandaşımızın terörist zannıyla elim bir şekilde öldürülmesini teessürle öğrendim.


Teminatlar teselli edici

Yetkili makamların olayın örtbas edilmemesi için verdiği teminat ve hadisenin yargıya intikali teselli edicidir.

Bütün güvenlik birimlerinin terörle mücadelede topyekûn mücadele ettiği ve şekâvete aman verilmediği bir dönemde bu ahengi baltalamak isteyen odaklar boş durmuyor; türlü provokasyonlarla yeni anayasa hazırlıklarını ve açılımları da sabote etmeye çalışıyorlar.

Bugüne kadar nice elim hadisede sağduyusunu kaybetmemiş, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin heveslerini temkin ve dengesiyle kursaklarında bırakmış olan ülkemiz insanının, bu kritik süreci de Allah'ın inayetiyle vifak ve ittifakı koruyarak atlatacağına ümidimiz tamdır.


'Kan üzerinden saltanat kurmaya çalışanlar'

Yeri geldiğinde askerimizle birlikte teröre karşı mücadele eden korucu vatandaşlarımızın mukim olduğu Ortasu Köyü'nün vatanperver halkının acısını istismardan geri durmayanların, vatan evladını birbirine kırdırtmaktan ve akan kanın üzerine kendi saltanatlarını kurmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Hadisede elim bir şekilde vefat eden 35 vatandaşımıza, kardeşimize, evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diler, kederli aileleriyle yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederim. 



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