Gülen: Türkiye'yi karıştırmak provokasyon düğmesine basacaklar

T24

‘İşi hissiyata dökmeyin’

NTV’de yayımlanan Yazı İşleri programında Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Gülerce, Gülen’in Türkiye’ye dönmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Kamuoyunda, Gülen’in sözcüsü olduğunuz gibi bir imajınız var” sözleri üzerine Gülerce, bunun doğru olmadığını her fırsatta dile getirdiğini kaydetti. “Koşullar Fethullah Gülen’in geri dönüşü için uygun bir ortam yaratıyor mu, bu durumda mıyız?” sorusu üzerine de Gülerce şu yanıtı verdi:“Bu soruyu en doğru yanıtlayacak olan Gülen’dir. Birkaç gün önce bir Alman muhabir de o soruyu soruyor. Gülen de ‘Gurbetlik hasretini kavuşma dindirir. Ama ne yapayım ki kaderin gönüllü mahkûmuyum’ diyor. İlk defa size anlatayım. Bundan 4 yıl önce ben yaşlarda bir grup arkadaş kendi aramızda Sayın Gülen’e ‘dönün’ demediğimiz için konuştuk. Türkiye’de bulunan arkadaşlar, ‘Lütfen Türkiye’ye dönün dememiz gerekmiyor mu?’ konusunu tartıştık uzun uzun. Baştan fizikçi mantığımla kendi vereceği karar derken, ben de böyle yapmamız gerektiğine ikna oldum.Kendisinden bir randevu aldık. Karşısına geçtik, ‘Şöyle bir talebimiz var’ dedik. Bir arkadaş içli bir mektup yazmış. O mektubu okutmadan gülümseyerek aldı, cebine koydu. ‘İşi hissiyata dökmeyin. En hisli olan benim. Ben uçaktan iner inmez Türkiye’yi karıştırmak isteyenler bir provokasyon düğmesine basacaklar. Böyle bir şeye izin veremem’ dedi. Bundan sonrası benim yorumum; Humeyni gibi dönecek iddialarına cevaben ‘Ben dönersem kendim gibi dönerim’ diyor.”