-GÜLEN TARAF KASIMPAŞA İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (D) Grubu ilk hafta maçında Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. 46. dakikada Hüseyin ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ramos'un, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleye paralel olarak az farkla auta gitti. 47. dakikada Ramos'un sağdan yaptığı ortada altıpasta iyi yükselen Gökhan Güleç, topa dokunamayınca Kasımpaşa önemli bir pozisyondan eli boş döndü. 56. dakikada Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Sağda topla buluşan Rahim Sebah, çaprazdan ceza sahasına girerken sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. 60. dakikada Efe'nin sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Holmen'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. 64. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışında sağda topla buluşan Ramos, uzak mesafeden attığı mükemmel şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. Maçın kalan bölümünde önemli bir pozisyon olmadı ve Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Hüseyin Fidan xx, Serkan Çimen xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan x, Cihan x, Serhat Akyüz x (Dk. 66 Ali Güzeldal x), Metin xx, Ekrem xx, Holmen xx (Dk. 77 Gökhan Kaba x), Gökhan Süzen xx, Mahmut xx, İbrahim Akın xx, Tevfik x (Dk. 56 Efe x), Tum xx Kasımpaşa: Fırat xx, Rahim Sebah xxx, Erdi xx, Santos xx, Ergün xx, Ramos xxxx, Korhan xx, Zdravkov xxx (Dk. 86 Tjikuzu ?), Halil xx (Dk. 68 Özgür x), Hüseyin xx, Gökhan Güleç xx (Dk. 90+2 İsa ?) Goller: Dk. 3 Tum (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 41 ve 64 Ramos, Dk. 56 Rahim Sebah (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Dk. 52 Metin, Dk. 85 Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 86 Rahim Sebah (Kasımpaşa)