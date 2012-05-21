Gülen: Statlarda ve çevresinde meydana gelen olaylar sıradan olaylar değil

Fethullah Gülen "O kupa Amerika'ya girsin" diye yazan Ergun Babahan hakkında, ''Geçen gün birisi sürç-ü lisan etti veya düşünerek yaptı, ya da ajandasında o mülahaza vardı'' dedi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaşananlara da değinen Gülen, '' Stadyumların içinde ve çevresinde meydana gelen hadiseler kat'iyen sıradan ve rastgele olaylar değildir'' ifadelerini kullandı.

Sohbette Gülen isim vermeden Fenerbahçe - Galatasaray maçının hemen ardından Twitter'dan "O kupa Amerika'ya girsin" diye yazan ve bu sözleri nedeniyle Todays Zaman’daki yazılarına son verilen ardından özür dileyen Ergun Babahan hakkında yorumlarda bulundu.

Gülen Babahan’la ilgili şu yorumlarda bulundu:

Geçen gün birisi sürç-ü lisan etti veya düşünerek yaptı, ya da ajandasında o mülahaza vardı, o duyguyu depreştirecek ve onu ortaya dökmesine sebebiyet verecek bir hadiseyle karşı karşıya kalınca gönlündekini kaçırdı. Kur’an-ı Kerim’in, bazıları hakkında “Ağızlarından nefret ve öfke taşmaktadır. Göğüslerinin saklamakta olduğu ise daha büyüktür.” (Âl-i İmrân, 3/118) buyurduğu gibi, demek ki irade o duyguları sinede bastırmaya yetmedi. Fakat, her şeye rağmen, “Siz bir şey yaptınız ama herhalde o yaptığınız şeyden siz de memnun olmadınız. Şöyle böyle özür dilemenizden de belli, memnun olmadınız!..” demesini bilmek lazım. Belki meselenin en zor yanı da budur; fakat ısırdığı zaman bile insana bir gül uzatmasını bilmek erdemdir. Evet, bize, hadiselerin üzerine biraz mülayemetle gitme, olumsuz şeylere karşı olumsuzlukla mukabelede bulunmama, asla kötülük düşünmeme ve kötülük planları peşinde koşmama; belki strateji kabiliyetimizi, kin ve nefretin nasıl baskı altına alınıp kardeşçe el ele tutunma atmosferinin nasıl sağlanabileceğini belirleme istikametinde kullanma, hâsılı her ne olursa olsun karakterimize uygun insanlığı ortaya koyma yakışır.

Gülen'in olaylı derbi yorumu

Gülen, Ergun Babahan'ın sözlerinin yanısıra Fenerbahçe - Galatasaray maçı sonrası yaşananlara da değindi. "Son dönemde stadyumların içinde ve çevresinde meydana gelen hadiseler kat'iyen sıradan ve rastgele olaylar değildir... Maksatları da bu milletin muvazene unsuru olma yolundaki yürüyüşünü engellemek ve derlenip toparlanmaya durduğu bir dönemde çelme takıp onu yeniden devirmektir." dedi.