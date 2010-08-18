Gülen okullarının sayısı ABD'de 100'ü buldu

T24 - USA Today gazetesinin haberine göre, 50 eyaletten 25’inde yani ABD’nin yarısında Fethullah Gülen’in en az bir okulu faaliyet gösteriyor. Bu okulların öğrenci sayısı ise 35 binden fazla.



Gülen hareketine bağlı okulların başarı oranlarının çok yüksek seyrettiğini ve ailelerin çocuklarını bu okullara göndermeyi tercih ettiğini kaydeden USA Today, okulların Türkiye’den son 10 yıl içinde binlerce eğitmeni de Amerika’ya getirdiğini yazdı. Okulların çoğunun zarar ettiğini ancak binlerce dolar ödeyerek eğitmen ithal ettiklerini kaydeden gazete, Fethullah Gülen ile organik bağlantıları olduğunu reddeden okulların Gülen hareketi şirketlerince finanse edildiğini belirtti. Gazete Fethullah Gülen ile okullar hakkında e-mail aracılığıyla bir de röportaj gerçekleştirdi. Gülen, bir “Gülen Hareketi”nin varlığını reddetti. Kendisinden ilham alan kişilerin oluşturduğu bir “gönüllerin hareketi”nin var olduğunu kendisinin de bunun bir üyesi olduğunu söyledi.



Basından izliyorum

Gülen, USA Today muhabiri Greg Toppo’nun sorularını bir aracı üzerinden cevapladı. Okullarla arasında bir bağ olduğu iddiasını reddetti: Benim insanlık, barış, karşılıklı saygı, bir arada var olma kültürü ve insanlık değerlerini canlı tutma fikirlerimi dinleyen ya da okuyan ve değişik nedenlerle ABD’ye gelerek burada özel ve devlet okullarında çalışan bazı eğitimciler olabilir. Basından öğrendiğim kadarıyla böyle insanlar var. ABD’deki bu eğitimcilerin sayısı hakkında fikrim yok. Onlarla olan ilişkim, bir ABD üniversitesinde çalışan ve bir şekilde benim fikirlerime değer veren herhangi bir akademisyen ile olan ilişkimden farklı değil. Bunlar benim tanımadığım kişilerdir, yine de kitaplarım ve konuşmalarıma yakınlık duyabilir ve bunlardan faydanlandıklarını düşünebilirler.



Bağlantıyı onaylamıyorum

Sözü geçen okullar hakkında ve bu okulların akademik başarısı konusunda kesin bilgiye sahip değilim. Eğer insanların mutluluğu, sevgi, sosyal barış ve ahenge katkıda bulunabiliyorlasa o zaman bunu alkışlarım. Eğitim alanında olsun ya da diğer insan emeği alanlarında olsun paylaşılan insanlık değerlerine kaktıda bulunan her türlü etkinliğin başarılı olmasını dilerim. Etnik ve dini alt yapılar arasında hiç ayrım gözetmiyorum. Bu benim insanlığımın sonucu. Uzun yıllardır, insanlığın yüzleştiği sosyal meseleler hakkındaki fikir ve düşüncelerimi ifade ediyorum. Birçok kişi konuşmalarımı dinledi ve çalışmalarımı okudu. Bu çalışmalara ve konuşmalara yakın olan ve aynı fikir ve düşünceleri paylaşan kişiler ve onların çalıştığı kuruluşların benimle bağlantılı olarak görülmesini onaylamıyorum.