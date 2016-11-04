Gülen okullarında Türk bayrağı indirildi

Arnavutluk'ta Fethullah Gülen'e bağlı okullar artık Türk bayrağı ve sembollerini kullanamayacak. Arnavutluk Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde Fethullah Gülen cemaati tarafından finanse edilen tüm okullara, Türk bayrağı ve Türkiye'ye dair diğer sembollerin kullanılmasının durdurulması talimatı verildiği bildirildi.

Arnavut Top Channel televizyonunun haberinde, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Plarent Ndreca'nın, kararın Türkiye'nin şikayeti üzerine alındığı yönündeki açıklamasına yer verildi. Ndreca, şikayetin Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği aracılığıyla yapıldığını ve hükümetin bu şikayet üzerine söz konusu talimatı verdiğini belirtti.

Arnavutluk Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bakanlığın okullara gönderdiği talimat yazısında, Türk Büyükelçiliği'nin izni dışında Türk bayrağının ve Türkiye'ye ait diğer sembollerin kullanılmasının durdurulmasının talep edildiğini kaydetti.

Ankara ile yakın ilişkileri olan Arnavutluk'ta, aralarında başkent Tiran, İşkodra ve Draç olmak üzere okul öncesi eğitimden, üniversiteye kadar çok sayıda Fethullah Gülen'e bağlı okul olduğu biliniyor.

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DW/AP/GA/BK