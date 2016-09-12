Gülen karşıtları ile yanlıları arasında gerginlik



Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jäger, Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda, eyalet genelinde Gülen hareketi mensuplarına karşı tehdit içeren 35 vakanın kayda geçtiğini söyledi.

Eyalet İçişleri Bakanı Jäger, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilere de Gülen hareketi mensuplarının sokulmadığı konusunda bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Gülen hareketi mensupları camilere sokulmuyor

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Ralf Jäger'in açıklamasına göre, Iserlohn'da DİTİB'e bağlı caminin imamı Facebook sayfasında Gülen hareketi taraftarlarını Türk hükümetine bildirmeye çağırdı. Bergneustadt ve Walbröl'de Gülen hareketi mensuplarının DİTİB camilerinde cuma namazı kılmaları engellendi. Yine DİTİB'e bağlı Hagen'deki Sultan Ahmet Camii'nde polis "Vatan hainleri dışarı!" yazılı afişler tespit etti. Schwerte'de DİTİB'e bağlı Süleymaniye Camii'nde Gülen taraftarları vatan haini olarak adlandırıldı.

Önlemler artırıldı

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Jäger, Erdoğan taraftarlarının Gülen hareketine bağlı okul ve gençlik merkezlerini basmak üzere internet üzerinden haberleştiğini anlattı. Atılan taşlarla camlar ve ışıklı tabelalar kırıldığını belirten Jäger, polis ekiplerinin olaylara müdahale etmek zorunda kaldığını ifade etti. Dağıtılan bildiriler ve Whatsapp mesajlaşma platformu üzerinden sahibi Gülen hareketine yakın olduğu belirtilen en az 8 işyerinden alışveriş yapmamaya çağrıldı. Ralf Jäger, meydana gelen olaylar üzerine polisin eyalet genelinde güvenlik önlemlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekti.