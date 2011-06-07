T24

"Gülen İslam'ın ılımlı yüzünü yaymak istiyor "



'Fethullah Gülen barış yanlısı ve moderniteyi kucaklıyor'



'Okulların inşaat ihalaleri hep Türk firmalara veriliyor'



'Harmony okulları en iyiler arasında'





'Okullarda Türk öğretmenler kayırılıyor'



İnternet baskısında yaklaşık 7 sayfa hazırlanan haberde Gülen Hareketi'nin Charter adı verilen ve kamu kaynaklarıyla işletilen özel okullardan, inşaat faaliyetlerine, özel vize ile getirilen öğretmenlerden, okullardaki öğrencilerin başarısına kadar pek çok konu başlığı ele alındı.Gazete, TMD adlı bir inşaat firmasının kuruluşu üzerinden bir ay geçmeden Gülen'e yakınlığıyla bilinen Harmony Okulları'nın 8.2 milyonluk inşaat ihalesini kazandığını ve bu firmanın Türkiye'yle bağlantılı olduğunu iddia etti.TMD'nin 2009 yılından bu yana toplamda 50 milyon dolarlık inşaat ihalesi aldığını yazan gazete, Harmony Okulları'nın 16 bin öğrenci ve 33 şube ile Teksas'taki en büyük kamu kaynakları kullanan özel okullar zinciri olduğunu ve yıllık 100 milyon dolar yardım aldığını yazdı.Stephanie Saul imzalı haberde Fethullah Gülen'in karizmatik bir Türk Vaiz olduğu ve İslam'ın ılımlı yüzünü tüm dünyada yaymak ve dini, sosyal ve milliyetçi bir hareket kurmak için kendini adadığı belirtildi. 25 eyalette Gülen hareketiyle doğrudan bağlantılı olduğu söylenilen 120 okul bulunduğu bilgisi verilen haberde, okulların Amerikan öğrencilerinin genellikle başarısız olduğu bilim ve matematik konularında ağırlıklı olarak eğitim verdiği vurgulandı.Özellikle okulların Teksas ayağına değinen gazete, "Charter" adı verilen ve Harmony adıyla bilinen bu okulların diğer kamu okullarına göre öğrenci başına bin dolar ila 2 bin dolar arası daha az maliyet oluşturdukları için devlet tarafından tercih edildiğini belirtti.Türk okullarıyla ilgili Teksas Eğitim Kurulu üyesi David Bradley'in "Harmony ilk geldiğinde çok bir başvuruları vardı. Mükemmel insanlardı" görüşlerine de yer verildi.Gülen okullarının milyonlarca Gülen takipçilerinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları öncelikli bir araç olduğunu söyleyen gazete, Gülen'in barış yanlısı olduğu ve moderniteyi kucakladığını ifade etti. Gülen hareketi'nin merkezinde kamu hizmeti kavramının bulunduğu da vurgulandı. 70 yaşındaki Fethullah Gülen'in Türkiye'de kendisine karşı açılan davada beraat ettiği, sahip olduğu tek şeyin ise battaniye, çarşaf ve birkaç ödüllü kitap olduğu bilgisi verildi.Gazete, Harmony Okulları'nın 2009 yılından bu yana verdiği 82 milyon dolarlık 35 inşaat işinin 3'ü hariç tümünü Türk şirketlere verildiğini belirterek, hareketin kendi kendini buradan finanse ettiğini iddia etti.Okulların maddi niteliği hakkında da uzun uzun bilgiler verilen haberde Houston'da bulunan 11 Harmony okulunun birinin bir insan hakları grubu tarafından şehrin en iyi 10 okulu içerisine dahil edildiğini yazıldı. Öğrenci profilinin oldukça farklı kökenlerden gelen Amerikalıların oluşturduğu belirtilirken, okulda bilim projesi yapmanın zorunlu olduğu vurgulandı.ABD'de üniversite giriş için önemli olan SAT ve İngilizce notları birlikte hesaplandığında Harmony Okulları'nın ülke genelindeki ortalamanın 37 puan üstünde olduğu belirtilirken, "Koleje Hazır" manasına gelen 1100 puanın altında kaldıkları belirtildi.Okul mensuplarının kendi kurumlarını "Türk Okulu" olarak değerlendirmediği ifadesine yer verilirken, bina mimarisinden süslemelere kadar "Türk izini" her yerde görmenin mümkün olduğu ifade edildi.Harmony Okulları'nda 2011 yılında 1.500 öğretmenin istihdam edildiği ve bunların 292'sinin "yüksek kalitede çalışan vizesi" olarak nitelenen "H-1B" vizesi sahibi olduğu yazıldı. ABD Federal İşgücü Bakanlığı'nın "H-1B" vizesi sahibi bu Türk öğretmenlerin bir kısmının tecrübe sahibi olmadığı ve okul yöneticilerinin çevrelerindeki Amerikalı öğretmenleri çalıştırmak istemediklerine dair iddiaları incelediği aktarıldı. Haberde bazı işçi sendikalarının okulların bu tavrı nedeniyle tepkili olduğu ifade edildi.Gazete Gülen Hareketi'nin Raindrop Foundation, Texas Golf Foundation, Cosmos Foundation gibi vakıflar aracılığıyla kültür merkezleri inşa ettiği, Türkçe olimpiyatları düzenlediği, Türk günleri organize ettiğini de belirtti.