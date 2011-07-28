'Gülen İşçi Partisi'ne 5 milyon dolar verecekti'

T24 - 'Ergenekon' davasının tutuklu sanığı Doğu Perinçek, söz aldığı duruşmada, 28 Şubat öncesine denk gelen bazı iddialarda bulundu.



13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen birinci 'Ergenekon' davasının son duruşmasında, tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek söz aldı.





Tanık Kemalettin Gülen'in, davanın tutuklu sanıklarından Alparslan Arslan'ın İşçi Partili olduğu yönündeki açıklamaları üzerine konuşma kararı aldığını söyleyen Perinçek, bazı iddialarda bulundu:



"28 Şubat arifesinde Fethullah Gülen benimle buluşmak istedi ama kabul etmedim. Daha sonra gelen bir telefon, görüşmenin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 5 milyon dolardan başlayacağını söyledi..."



Perinçek, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, 1996 yılında bir vakıf adına geldiklerini söyleyen 12 kişilik heyetle İşçi Partisi İstanbul İl Merkezi'nde görüştüğünü, bu kişilerin kendisine Fethullah Gülen'in selam ve saygılarını getirdiklerini söylediklerini aktardı.



Perinçek, heyetin kendisine, ''Fethullah Gülen'in görüşmek istediğini, ama ne Gülen'in buraya geleceğini ne de kendisinin Fethullah Gülen'e gideceğini bildikleri için bir otelde buluşulacağını, basına fotoğraf çektirilerek barış ve uzlaşma mesajı verileceğini'' söylediğini savunarak, ''Ben bu görüşmenin anlamlı olmayacağını bildiğim için reddettim'' iddiasında bulundu.





'5 MİLYON DOLARDAN BAŞLAYACAK'



Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese'nin, bu teklifi yapanın kim olduğunu sorması üzerine Perinçek, o zaman Gülen cemaatinin ikinci adamı olan Latif Erdoğan ve beraberindekiler olduğunu söyledi.



Bu görüşmeden iki gün sonra da Samanyolu televizyonunun ileri gelenlerinden birinin kendisini aradığını öne süren Perinçek, bu kişinin telefonda, ''Neden böyle bir görüşmeyi reddettiğini sorduğunu, bu görüşmenin 5 milyon dolardan başlayacağını ve İşçi Partisi'nin seçim çalışması için çok faydalı olacağını'' söylediğini iddia etti.



Tanık Kemalettin Gülen'in, Alparslan Arslan'ın İşçi Partili olduğunu söylediğini hatırlatan Perinçek, ''Ne Alparslan Arslan İşçi Partili herhangi birini aramıştır ne de partinin kapısına gelmiştir, ancak Fethullah Gülen benimle görüşmek istemiştir'' dedi.





'İDDİA ÜZERİNE KONUŞTUM'



Perinçek, aslında hiç konuşmayacağını, ancak Arslan'ın İşçi Partili olduğu söylenince, zapta geçmesi için konuştuğunu belirterek, ''2008'de, Fethullah Gülen cemaatinin her yıl düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın ödül töreninde bir konuşma yapmam için teklif geldi. 'Bakanlar da gelecek, sizi protokolde oturtacağız. Bakanlar sizin arkanızda oturacak' dediler. Bunu da kabul etmedim'' şeklinde konuştu.





PERİNÇEK'İN AVUKATI CENGİZ



Perinçek'in avukatı Mehmet Cengiz de tanık Kemalettin Gülen'e, Alparslan Arslan'ın birkaç kez İşçi Partisi üyesi olduğunu söylediğini hatırlatarak, ''Alparslan Arslan İşçi Partisi'nin hangi il ve ilçe teşkilatı üyesiymiş?'' sorusunu yöneltti. Gülen de ''Kendisinde Ulusal Haber basın kartı bulundu. Evinde çok sayıda Aydınlık dergisi bulundu'' yanıtını verdi.



Avukat Cengiz de söz konusu kartın Ulusal Kanal'la uzaktan yakından alakası olmadığının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saptandığını söyledi.



Mahkeme Heyeti, Aras'ın beyanının alınmasının ardından duruşmayı 4 Ağustos Perşembe gününe erteledi.





