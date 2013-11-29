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'Gülen hareketinin beraatı TCK ve TMK'ya konan hükümlerle sağlandı'

Sözüer: Fethullah Gülen’in fikri hareketinin suç örgütü sayılmayıp beraatı, Başbakan’ın da girişimiyle 2004 sonrası TCK ve TMK’ya konan hükümlerle sağlandı

29 Kasım 2013 17:52

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Adem Sözüer, Taraf gazetesinde yayımlanan “Gülen’i bitirme planı 2004’te MGK’da yapıldı” haberiyle ilgili olarak, “Fethullah Gülen’in fikri hareketinin suç örgütü sayılmayıp beraatı, Başbakan’ın da girişimiyle 2004 sonrası TCK ve TMK’ya konan hükümlerle sağlandı” dedi.

Taraf gazetesinde Mehmet Baransu imzasıyla yayımlanan ve 25 Ağustos 2004’teki Milli Güvenlik Kurulu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de imzalarının bulunduğu “Gülen cemaatine yönelik eylem planı” kararıyla ilgili haberin yankıları sürüyor.

Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMk) mimarlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Adem Sözüer, Taraf’ın haberinin ardından yeni bir boyuta taşınan AKP hükümeti – Gülen cemaati gerilimine ilişkin yorumda bulundu.

Twitter’daki hesabından, 2004’te imzalanan MGK belgesini değerlendiren Sözüer, “Fethullah Gülen’in fikri hareketinin suç örgütü sayılmayıp beraatı, Başbakan’ın da girişimiyle 2004 sonrası TCK, TMK’ya konan hükümlerle sağlandı” diye yazdı.

 

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