Gülen hakkında ilk 'terör' iddianamesini hazırlayan DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel: Yalan söylüyorlar...

Fethullah Gülen hakkında 2000 yılında 'terör örgütü liderliği' suçlamasıyla ilk iddianameyi hazırlayan eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Nuh Mete Yüksel, "Bu kadar güçlendiklerini düşünemezdim" dedi. Yüksel, "bugün FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden dönemin emniyet mensupları" için de "Yalan söylüyorlar" dedi.

Yüksel, o dönem cemaatin haritasını çıkarmış ve "Bu yöntem ve yapılanma ile 10 yıl içinde TSK içerisinde söz sahibi olacağı bir konuma gelmeyi planlamaktadır" tespitini yapmıştı.

Darbe girişiminin ardından eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel yeniden hatıra geldi. CNN Türk'te yer alan habere göre, Yüksel, Gülencilerin o dönemde devlete sızma çabalarını, yapılanmalarını anlattı.

Nuh Mete Yüksel, "Devleti ele geçirme çabasına girişti, ilk defa emniyetten başladı. Ondan sonra kendi tabiriyle mülkiye, adliye, askeriye üzerinde yoğun bir çaba sarfetti. Sonra okullarını kurdu. Fethullah'ın okulları başlı başına bana göre bir ihanet yuvasıdır" dedi.

Eski DGM Savcısı Yüksel, o dönemde soruşturma aşamasında polisten hiç destek alamadığını, aksine dönemin Emniyet Müdürleri Osman Ak ve Cevdet Saral dışındakilerin tamamının Fethullah Gülen'in yanında yer aldığını söyledi. Yüksel, şunları anlattı:

"Şimdi çıkıp şu anda ahkam kesiyorlar, 'Biz soruşturma yaptık, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık'. Bu yalan. O zaman hepsi, söylediğim kişiler hariç hepsi Fethullah'ın yanında yer aldı. Çünkü Fethullah o zaman bir hayli itibarlı bir kişiydi. Fethullahçı olmak demek istikbalinin de açılması önündeki yolların açılmasıydı. Aldığım her kararın, attığım her imzanın gene arkasındayım ama kalleşlik yapanlara kızarım, Fethullahçı görünenlere, Fethullah'tan menfaat bekleyerek arkasından gidenlere onlara hala kızgınlığım devam eder."

Yüksel yürüttüğü soruşturmanın ve açılan davanın nasıl sonuçsuz bırakıldığını da anlattı. Yüksel, "Davaya katılan ve tanıklık yapan insanları bana göre korkuttular ve teker teker davadan çekilmesini sağladılar" diye konuştu.

15 Temmuz darbe teşebbüsünü de değerlendiren eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, "Bu kadar güçlendiklerini düşünemezdim. Emniyete girmişlerdi, emniyette güçlülülerdi ama benim tespitime göre Silahlı Kuvvetlerde ve Adliyede bu derecede güçlü değillerdi ama belki de biz yanılıyorduk, güçlenmeye başlamışlardı. Nitekim şimdi de bu kadar güçlendiklerini düşünemezdim" şeklinde konuştu.

Nuh Mete Yüksel'in eleştiri ve suçlamalarda bulunduğu emniyet mensuplarıyla ilgili bir tartışma geçtiğimiz günlerde de yaşanmıştı. Fethullah'ın Copları adlı kitabın yazarı Zübeyir Kındıra, Cemaat'in son dönemde yürüttüğü davalarda sanık durumuna düşen Hanefi Avcı, Sabri Uzun ve Emin Arslan gibi eski emniyet müdürlerini hedef alarak, bu isimleri görevde oldukları uzun yıllar boyunca Cemaat ile birlikte hareket etmekle suçlamıştı.