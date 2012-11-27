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Gülen, dershanelerin kapatılmasına alternatif çözüm önerdi

Hükümetin dershanelerin kapatılması yönündeki kararına karşı Fethullah Gülen alternatif yollar bulunmasını önerdi

27 Kasım 2012 10:52

 

Fethullah Gülen herkul.org adresinden yayın yapan internet sitesinde, bamteli sohbetleri köşesinde yayınlanan konuşmasının bir bölümünü eğitime ayırdı. Gülen, konuşmasında dershane kelimesini kullanmasa da kapatma kararına dolaylı yanıt verdi
Gülen konuşmasında "Hareketi, hamleyi, gayreti durdurmadan, Allah’ın izni ve inâyetiyle alternatif yollar, yöntemler oluşturarak yola devam etmeli.. Onlarla uğraşmaya kalkarsanız, bir yerde takılır kalırsınız.. zamanı israf etmiş olursunuz. Hiç uğraşmadan, alternatif yollar ve yöntemler oluşturarak yolunuza devam edeceksiniz. Evinizi kapattıkları zaman yurt açacaksınız. Yurtlarınızı kapattıkları zaman ev yapacaksınız. Okulunuzu kapattıkları zaman üniversite yapacaksınız. Üniversitenizi kapattıkları zaman on tane okul açacaksınız. Hiç durmadan yürüyeceksiniz. Hafizanallah, durup başkalarıyla meşgul olmaya kalktığınız zaman, zamanı beyhude kullanmış, israf etmiş olursunuz. Zamanı israf etmenin hesabını da Allah sorar. " dedi.

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