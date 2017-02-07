"Gülen, 'Darbe kansız ve güzel olacak' diyordu"

Cemaat itirafçısı olduğu ileri sürülen ve 'mahrem' imamlardan olduğu iddia edilen Haluk S.’nin, "Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ diyordu" dediği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen cemaatinin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olduğu ileri sürülen Haluk S.’nin Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü Cemaat soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Haluk S., 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra örgütün askeri öğrencilerle ilgilenen “hususi sorumlusu” olarak görevlendirildiğini iddia etti. Ankara’da cemaat tarafından açılan hususi hizmete ait bir eve yerleştirildiğini kaydeden Haluk S. 2014’e kadar İzmir’de mütevelli heyetinde yer aldığını anlatırken Gülen’in yaptığı toplantılara ilişkin de şunları anlattı:

“İmamlarla ile yaptığım görüşmelerin birinde, ‘Kardelenler uyandığında bahar gelmiştir’ sözüne atfen, ‘Kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın’ lafını duyunca endişelendim. Bende askeri birimlerde yetişen elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandı. 90’lı yıllarda ‘Darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak’ lafları gazetelerde çıkarken, Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ diyordu.”