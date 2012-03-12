'Gülen cemaatiyle AKP ayrı mı düştü?'

T24 - Wikileaks'in yayımladığı Stratfor maillerinde, Mavi Marmara baskınının ardından Fethullah Gülen'in ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği röportaj da yer aldı. Gülen'in Filistin'e gönderilen yardımı neden eleştirildiğini merak Stratfor uzmanları, konu hakkında detaylı çalışma yapmış.

Taraf gazetesinde "Gülen'le AKP ayrı mı düştü" başlığıyla yayımlanan (12 Mart 2012) Wikileaks kriptosu şöyle:



Gülen'le AKP ayrı mı düştü



Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2011’de İsrail komandoları tarafından düzenlenen baskının ardından, Fethullah Gülen’in Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta filoyu eleştiren açıklaması Stratfor uzmanlarının radarına takılmış. 4 Haziran 2010’da “Gülen, WSJ mülakatında filoyu eleştiriyor” başlığıyla yapılan uzun yazışmalarda uzmanlar Gülen’in bu açıklamalarının AKP hükümetiyle arasının açılmasına neden olup olmayacağını belirlemeye çalışmış.

Stratfor direktörü George Friedman, Ortadoğu uzmanı Kamran Bokhari’ye Başbakan’ın danışmanı İbrahim Kalın’ı kastederek “Kamran, İbrahim’e yaz ve bu konuyla ilgili tepkisini al” diye mesaj göndererek eklemiş:

“Bir tartışma açalım ama henüz sonuç çıkarmayalım. Kamran’ın alacağı yanıta bakalım. Bunun Türk hükümetine nasıl etkisi olacağını tartmamız gerek.”

Yazışmanın ileriki bölümlerinde ise, Bokhari mesajı attığını, “Bakalım ne yanıt verecek ya da yanıt verecek mi” diye yazmış. Bokhari sonrasında ise başka bir kaynağından aldığı bilgileri şöyle aktarmış:

“Sanırım [Gülen] birkaç şeyin peşinde:

1. İslami kökenli bir insani yardım kuruluşu olan İHH ile arasına mesafe koymak istiyor,

2. Cemaatini, [İHH’nın] yardımları veya eğitim çalışmalarından doğabilecek olası saldırılardan korumak istiyor.

3. Kendisi olsaydı bunu daha farklı yapacağını söylüyor.

4. ABD’nin İsrail ile ilgili hassasiyetini önemsiyor olabilir.