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BBC Türkçe

"Gülen Cemaati'nin mafyavari faaliyetlerini kanıtlayacağız"

Hollanda basınına konuşan Kanadalı avukat Robert Amsterdam, bu yıl sonuna kadar Gülen Cemaati'nin "mafyavari faaliyetlerini" kanıtlayacaklarını söyledi

26 Eylül 2016 18:06

Fethullah Gülen'le ilgili gelişmeleri ABD'de takip etmek üzere Türkiye'nin avukatlığını üstlenen Robert Amsterdam, bu yıl sonuna kadar Gülen Cemaati'nin "mafyavari faaliyetlerini" kanıtlayacaklarını söyledi.

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Kanadalı avukat, Hollandalı bir hukuk bürosu ile Gülen Cemaati hakkında araştırma yapması için anlaştığını belirtti.

Robert Amsterdam, "güvenlik gerekçesiyle" bu avukatlık bürosunun adını açıklamadı.

Amsterdam'a göre Hollandalı avukatlar 2016 yılı bitmeden, "Gülen grubunun mafya benzeri işler yaptığını kanıtlayan delillerle gelecek".

 

Kanadalı avukat, sahibi olduğu Londra merkezli Amsterdam Hukuk Bürosu'nun, Fethullah Gülen hakkında "insan hakları ihlallerinde bulundukları" gerekçesiyle ABD'de dava açtığını anımsattı.

Söz konusu dava Aralık 2015'te üç Türk vatandaşı tarafından açılmıştı.

Gülen, "Türkiye'de üç kişi aleyhinde sahte delil sunmak ve bu kişilerin haksız yere hapsedilmesine yol açmakla" suçlanmıştı.

1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Fethullah Gülen, Amerika'da daimi ikamet hakkına (yeşil kart) sahip.

Türkiye, ABD'den, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olduğunu vurguladığı Gülen'in iadesini istiyor.

Gülen ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

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