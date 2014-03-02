Gülen cemaati Türkçe Olimpiyatları'nı askıya mı alıyor?

Fethullah Gülen cemaatinin uluslararası organizasyonlarından Türkçe Olimpiyatları’nın bu sene yapılmayacağı iddia edildi. Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Mehmet Sağlam ile yaptığı konuşmayı aktaran Yeni Akit yazarı Serdar Arseven, Sağlam’ın olimpiyatlar için “Herhalde bu sene yapılmayacak. Kendilerine bu sene yapmamalarını tavsiye ettim” dediğini söyledi.

Serdar Arseven’in Yeni Akit’te “Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı ile sohbet!..” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tevafuk bu ya, Meclis grup toplantısında tam da “Hizmet” (?) hareketini çok iyi bilen bir devlet büyüğümüzün yanına oturmuşum.

Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Sağlam’ın!..

Kendileri “Hizmet” (!) hareketinin en güvendiği isimlerdendir, ötesi mi var; Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı!..

Yüceltmek için “Hazret-i Peygamber”in muazzez hatırasını “kullanmaktan” bile çekinmedikleri Türkçe Olimpiyatları’nın Tertip Heyeti Başkanlığını üstlenmiş bir “Hizmet Adamı”dır Sayın Mehmet Sağlam.

“Türkçe Olimpiyatları Nobel’e aday gösterilmeli” diyecek kadar kaptırmıştır kendisini “Hizmet” (!)e.

*

İşte efendim, ilk cümlemde ifade ettiğim üzere -tamamen tevafuk eseri- Mehmet Sağlam Hocamızın yanına oturdum…

Hoşbeşin ardından “Türkçe Olimpiyatları”nı hatırlattım…

Dediler ki; “Bu sene düzenleyeceklerini sanmıyorum. Herhalde bu sene yapılmayacak. Kendilerine bu sene yapmamalarını tavsiye ettim.”

Sonra…

Dediler ki;

“Biz bu işlere iyi niyetlerle girmiştik ama karşımıza bambaşka işler çıktı bugün!.. ”

Kurcalamadım…

Kendileri devam ettiler:

“Oysa…”

Bekledim…

“Oysa... Yaptıkları işlerin iler tutar tarafı yok…”

Biraz daha bekledim…

Sayın Sağlam etrafa baktı…

Grup toplantı salonunun balkonuna çökme tehlikesi yaşatacak kadar coşkulu olan gençliği izlerken…

Dedi ki:

“Bütün Anadolu’yu karşılarına aldılar!”

*

Sordum:

-O yapının medya organları sizi canlı yayınlara davet ediyorlar mı?

Dedi ki:

“Hayır, tepkimi gerekli yerlerde ortaya koydum. Davet etmiyorlar…”

Etseler?..

“Gitmem!”

Niçin?..

“Gidilmez!”

*

Evet…

“Hizmet” (!) hareketine yıllar yılı hizmet etmiş olan Mehmet Sağlam hocamız, büyük bir “hayal kırıklığı” yaşıyor…

Bugün yaptıklarının milyonda birini önceden görebilseydi, muhakkak ki “Türkçe Olimpiyatları”na “filan” asla karışmazdı.

Bugün, o taraftan gelecek davetlerin tamamına kapalı olduğunu söylüyor Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı Muhterem Mehmet Sağlam…

*

“O Yapı”nın önde gelenleri buna ne diyecek?..

Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanlığına layık gördükleri bir Devlet Adamı’nı neyle itham edecek?

Yolsuzluklara karşı olmamakla mı...

Döneme göre hareket etmekle mi...

Erdoğan’dan korkmakla mı…

Dar görüşlülükle mi, bağnazlıkla mı?..

*

Bitmiş bu iş…

“O yapı” hakkında ben ne düşünüyorsam, Türkçe Olimpiyatları Tertip Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Sağlam da onu düşünüyor.

Saadet Partililere, BBP’lilere, MHP’lilere, CHP’lilere soruyorum, ülkesinin milletinin iyiliği için çalışan cemaatlerin önde gelenlerine, diğer mensuplarına soruyorum…

Bir zamanlar Türkçe Olimpiyatları için “Nobel Ödülü” talep eden Tertip Heyeti Başkanı Prof.Dr. Mehmet Sağlam’a soruyorum…

“O yapıya güvenirim!” diyen çıkmıyor.

Ne hazîn bir durum.