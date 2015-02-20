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'Gülen cemaati, hizmet, camia ve paralel'den sonra son ismi Emniyet koydu: FETÖ!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'paralel yapı' iddialarına ilişkin hazırlanan fezlekede, Fethullah Gülen, Emre Uslu ve Yurt Atayün'ün da aralarında bulunduğu 80 şüpheli yer alıyor

20 Şubat 2015 22:37

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı fezlekede, terör ve terörizmin tanımının yapıldığı fezlekede, ilk kez 'Paralel Devlet Yapılanması'' (PDY) ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tanımlamaları kullanıldı. 

milliyet.com.tr'nin haberine göre, emniyetteki 'paralel yapı' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen son operasyona ilişkin hazırlanan fezlekede, aralarında Fethullah Gülen ile Emre Uslu, Gültekin Avcı ve polis müdürlerinin de bulunduğu 80 şüpheli yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen son operasyonla birlikte 28'i tutuklu 80 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin savcılığa gönderilen 1758 sayfalık fezlekenin detayları ortaya çıktı.

Fethullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olarak yer aldığı fezlekede, eski polis ve Taraf yazarı Emre Uslu, Gültekin Avcı, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de aralarında bulunduğu 80 kişi de şüpheli olarak yer alıyor.

 

Müşteki ve mağdurlar arasında Erdoğan, Davutoğlu ve Hakan Fidan da var

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile çok sayıda bakan, bürokrat, akademisyenin de bulunduğu 101 kişinin ''müşteki-mağdur'' olarak yer aldığı fezlekede, şüphelilere atfedilen müştekilere yönelik yasadışı eylem iddiaları sıralanıyor.

 

Emniyet isimlendirdi; FETÖ!

 

Terör ve terörizmin tanımının yapıldığı fezlekede, ilk kez 'Paralel Devlet Yapılanması'' (PDY) ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tanımlamalarının kullanılması dikkati çekiyor. Fezlekede, söz konusu örgütün kuruluşu, amacı, yapılanması, faaliyetleri ve stratejisi anlatılıyor.

 

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