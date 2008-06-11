Gülen, BBC'ye rakip!

Uğur BAL / İSTANBUL



Dünyanın en köklü ve saygın yayın kurumlarından olan İngiliz Yayın Kurumu'nun (BBC) internet sitesi 33 dilde yayın yaparken, 92 ülkede 500 okulu bulunan Fethullah Gülen'in kişisel web sitesinde tam 20 dil seçeneği bulunuyor. Gülen'in sitesindeki lisan yelpazesi Madagaskar dilinden, Bulgarca'ya, Rusça'dan İsveççe'ye kadar uzanıyor.



1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen,‘www. tr.fgulen.com’ adresinden yayın yapan ‘kişisel web sitesi’ aracılığı ile ağırlıklı olarak dini konularda olmak üzere çeşitli konulardaki görüşlerini kamuoyuna sunuyor.



GÜRCÜCE, MACARCA, DANCA, LEHÇE...



Bu web sitesini Türkiye’deki benzerlerinden ayıran temel özellik, sitenin İngilizce, Fransızca, Lehçe, Gürcüce, Macarca, Danca, Arnavutça'nın da dahil olduğu 20 farklı dilde yayın yapıyor olması.



Gülen’in web sitesinde farklı dil seçeneklerinin bulunması, Gülen cemaatine yakın kuruluşların Fethullah Gülen’e, “dinlerarası diyalog”, “medeniyetler çatışması” gibi güncel uluslararası konularda görüş beyan eden 'akil insan' yakıştırmasını atfetmesiyle uyumlu gözüküyor.



NEW YORK TIMES'A HABER OLDU



Fethullah Gülen son olarak geçtiğimiz mayıs ayında, cemaatine yakın kuruluşlar tarafından dünyanın farklı ülkelerinde açılan okullar vesilesiyle Amerikan New York Times gazetesine haber olmuştu.



Bu haberde, Pakistan’daki Gülen cemaat okulları mercek altına alınmış ve bu okulların yetiştireceği kuşakların ülkedeki radikal İslamcı hareketlerin gelişimini sekteye uğratacağı iddia edilmişti.