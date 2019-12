Gülefer Yazıcıoğlu: Kurtarmayı kim yaptıysa ona bakmaları lazım

T24

İşte Yazıcıoğlu'nun helikopterini inceleyen askerler / VIDEO

Helikopter kazasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Bana video geldi. Birileri cesetle ilgilenir, birileri vida söküyor. Helikopterdeki beyni keçiler sökmedi” şüphesini dile getirmesi ve ardından olay yeri görüntülerinin medyaya yansıması üzerine Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu konuştu.Gülefer Yazıcıoğlu'nun Vatan gazetesinden Levent İçgen'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:Her şey ortada: Bir adım bekleniyor herhalde. Her şey ortada yoksa. Dahası mı var Cumhurbaşkanı diyor ya ‘Orada keçiler götürmediğine göre’ diye. Orada arama kurtarmayı kim yaptıysa onlara bakmak lazım. Şimdi işte her şey ortaya çıkıyor. Ama burası Türkiye her şey olabilir. Artık savcıya görev düşüyor ama çok ümitvar değilim. Oraya giden görevlilerin kimler olduğu biliniyor. Onlar da bilinen kişiler. Ama benim paylaşmam yanlış olur. Kamuoyuyla ben paylaşmam bunu. Bu aşamadan sonra biz de takip edeceğiz bakalım ne olacak. Oradakilerin rütbesini de biliyorum ama söylemem. Onların kim olduğu da görüntüleri de net ortada.Canımız geri gelmeyecek: Bizim acımızı bu olaylar açığa çıksa da dindirmeyecek. Bizim canımızı geriye getirmeyecek. Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti’nde bizim coğrafyamızda bir daha böyle abuk sabuk olaylar yaşanmasını istemediğimiz için biz bu olayın peşini bırakmıyoruz. Yoksa benim acımı da dindirmezler, canımı da geriye getiremez hiç kimse. Ama bu topraklarda bir daha böyle saçma salak işler yaşanmasın herkes kendine farklı farklı görevler adletmesin. Herkes görevi neyse onu yerine getirsin. Yani bir başka can yanmasın. Hangi fikirden, hangi düşünceden hangi zihniyetten olursa olsun benim için fark etmiyor insan insandır. Ben Allah’ın yarattığı varlık olarak bakarım ve kimsenin de bir daha böyle bir olay yaşamasını istemediğim için bu olayın peşini bırakmadık. Yoksa aydınlatılsa da benim canımı da geri getirmeyecek acımı da dindirmeyecek. Her şey biz ölüp gidene kadar içimizde aynen yaşayıp gidecek.: Savcıya görev düşüyor artık. Savcı üzerine düşeni yapacaktır herhalde bundan sonra. Çünkü beni dava arkadaşlarımızı aştı bu konu. Tamamen savcıyı hukuku ilgilendiren mecrada savcı üzerine düşeni yapacaktır. Kalkıp, kimseyi tutuklayamam ben. İnşallah diye umut ediyorum. Ama ümitvar mısınız diye sorarsanız çok ümitvar değilim.Bize Cumhurbaşkanı’na gelen görüntülerden daha farklı görüntüler gelmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı’nda kaza sürecinde yaşanan olayları gösteren görüntüler vardı. Ben baştan bu görüntüler kes yapıştır yapılmış gibi demiştim. Yanılmamışım Kahramanmaraş Savcılığı’ndaki görüntüler kes yapıştır yapılmış. Bize gelen görüntüler savcılıktaki görüntülerin eksiklerini tamamlayan görüntülerdi. Biz onu özel yetkili savcıyla paylaştık. Bize gelen de resmi insanların çektiği görüntülerdi.Aslında bu olayın bir de sivil havacılık ayağı var. Bu helikopter nasıl ruhsatlandırıldı? Yolcuların sigortası olmadığı halde bu helikoptere nasıl uçuş izni verildi? Bu helikopterde bana göre ELT cihazı yoktu. Çünkü o oradan sökülmüştü. Üzerine gidilsin ELT cihazının olmadığını da bulurlar. Bu cihaz bize göre yok. Bu yaşanlardan sonra gidip başka bir ELT cihazı takmış olabilirler, burası Türkiye her şey olabilir diye düşünüyorum.Eski BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, “Bizim acımızı bu olaylar açığa çıksa da dindirmeyecek. Bizim canımızı geriye getirmeyecek. Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti’nde bizim coğrafyamızda bir daha böyle abuk sabuk olaylar yaşanmasını istemediğimiz için biz bu olayın peşini bırakmıyoruz” dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise medyaya yansıyan olay yeri görüntüleriyle ilgili , “Zaten bu görüntüler biliniyordu. İki ay oldu. Herkes bu görüntüleri konuşuyor da niye bir şey yapılmıyor bunu anlamıyorum” diye konuştu. Olay yerinde vidaları söktükleri iddia edilen askerlerin isimlerinin Genelkurmay tarafından savcıya gönderildiğini söyleyen Destici, “Görüntülerdeki askerlerin muvazzaf oldukları belli ama rütbe ve isim olarak bilmiyorum. Malatya’da görüştüğümüz savcı, oradaki herkesin bilgisinin Genelkurmay’dan geldiğini söyledi. Bu isimler savcılıkta var. Bunlar gerçekten o aletleri mi söküyorlar? Bunların netleşmesi lazım diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.Destici, Malatya’da özel yetkili savcıyla görüşmelerinde birtakım isteklerde bulunduklarını anlatarak, şöyle konuştu: “Biz özel yetkili savcıdan yeniden bir tarafsız, ehliyetli tam 14 kişiden oluşan kaza kırım heyeti oluşturulmasını istedik. O bölgede radar çekmiyor deniliyordu. O bölgede bir keşif uçuşu yapılarak aynı güzergahta aynı yükseklikte gerçekten radarlar çekiyor mu çekmiyor mu onun kontrol edilmesini istedik. İsmail Güneş’in çenesinin kırık olduğu halde nasıl konuşuyor bunun bilirkişiye gitmesini istedik. Bir de radar görüntülerinin bilirkişide incelenmesini istedik. Daha önce yok denilen o 4.5 dakikalık görüntüler Erzurum radar üssünden geldi. Bizim arzumuz aynen Ergenekon, Balyoz, Kafes’te olduğu gibi savcılarımızın yetkilerini sonuna kadar kullanarak, bu işi neticelendirmelerini istiyoruz. Biz de sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız.”