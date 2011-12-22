T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güleç: Tabeladaki o inek Türk ineği değil

Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halit Güleç, “Karayolu ya da köy yollarına koyulan 'Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarına tescilli Tü

22 Aralık 2011 02:00

 
T24 - Yalova Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halit Güleç, “Karayolu ya da köy yollarına koyulan 'Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarına tescilli Türk ineğinin resmi koyulmalı” dedi.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik tabelaları arasında yer alan 'Ehli hayvan çıkabilir' işaretindeki inek resminin Türk ineğine benzemediğini savundu. Güleç, “Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarında mevcut inek resmi var. Bu inek resmi 50-60 yıl önce resmedilmiş ve tabelalara koyulmuş. O inekler artık Türk ineğine benzemiyor” dedi.


'Türkiye'de öyle geyiğe benzeyen inek hatırlamıyorum'

Tabelalardaki inek resminin güncellenmesi gerektiğini ifade eden Güleç, şöyle konuştu: Türk ineği tescilinde o tip inek yok. Türkiye'de öyle geyiğe benzeyen inek hatırlamıyorum. Türk ineğinin tescili yapıldı. Karayolu ya da köy yollarına koyulan 'Ehli hayvan çıkabilir' tabelalarına tescilli Türk ineğinin resmi koyulmalı. Eski resimler kötü. Güncellenmesi lazım.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24