Gül'e Türk dizileri soruldu

T24

'HER ŞEY İÇİN ÇOK GEÇ'



'BİZ SOĞUTALIM DİYE UĞRAŞIYORUZ'



Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.Başta Suriye olmak üzere soruları yanıtlayan Gül'den, ilginç bir de açıklama geldi.Gül, görüşmelerde BAE televizyonlarında gösterilen Türk dizilerinin de gündeme geldiğini anlattı ve kendisine, ''Dizilerin sonunu söyleyin, yoksa hanımları televizyonların başından kaldıramıyoruz'' diye espri yapıldığını söyledi.Ortak değerlerin, ortak tarihin, yapısal benzerliğin bulunmasının İstanbul'a ve Türkiye'ye olan hayranlığı arttırdığı söyleyen Gül, Zayed Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştuğunda, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin de gündeme geldiğini belirterek, ''Hepsi diziyi takip ediyor'' dedi.Görüşmelerde Suriye konusunun gündeme gelip gelmediğini sorulması üzerine de Gül, Suriye ile ilgili konuların görüşüldüğünü, bu konuda BAE'nin Arap Birliği ile hareket ettiğini söyledi.Arap Birliği'nin Suriye konusunu Birleşmiş Milletler'e taşımasının nasıl bir sonuç doğuracağına ilişkin soru üzerine de Gül, şöyle konuştu:''Bütün bunların en büyük katkısı şöyle olacaktır; Suriye yönetiminin işin nereye varacağını görmesi lazım ve ona göre kendisine uzatılan bu diyalog, diplomasi, çözüm yollarını dikkate alması lazım. Burada en önemlisi o. Biz ta başında, geçen yıl söylediğimiz, 'Bu işler rüyanızda göremediğiniz noktalara gelecek. Onun için bugün ne yaparsan katkısı olur ama yarın ne yaparsan yap geç olur' demiştik. Şimdi artık her şey için geç. Dün de Şam'ın etrafında büyük olaylar oldu.''Türkiye'nin çevresinde sıcak problemler geliştiğini dile getiren Gül, ''Çevremiz de hep ısınıyor. Biz de onları hep soğutalım diye uğraşıyoruz. Bizim bütün arzumuz da bu meselelerin diyalogla, diplomasiyle çözümüne katkıda bulunmak Türkiye olarak. Türkiye'nin bu gücü, kapasitesi var, bunu da herkes biliyor. Onun için hiçbir dönemde bu kadar aktif olunmadı çünkü o kadar çok olay var ki'' diye konuştu.