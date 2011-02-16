-GÜL'E TEBRİZ'DE YOĞUN SEVGİ TEBRİZ (A.A) - 16.02.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran ziyaretinin son durağı olan ve Azeri kökenli İran vatandaşlarının yaşadığı Tebriz kentinde halkın sevgi gösterileri arasında tarihi mekanları gezdi. Gül, Tebriz'deki temaslarına Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Ahmet Ali Rıza Beydi ile görüşerek başladı. Görüşmenin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Cumhurbaşkanı Gül, Eyalet Valisi Beydi'ye altın yaldızlı vazo, Beydi de Cumhurbaşkanı Gül'e üzerinde Kuran-ı Kerim'den bir ayet yazan ipek halı hediye etti. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra Beydi tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Yemekte Azerbaycan halk dansları topluluğu mini bir gösteri sundu. Gül daha sonra sırasıyla Gök Medrese, Azerbaycan Müzesi ve Meşrutiyet Müzesini gezdi. Gül, tarihi mekanları gezmek üzere şehir merkezinde ilerlerken Tebrizliler tarafından konvoyunun önü kesildi. Tebrizliler, Cumhurbaşkanı Gül'e sevgi gösterilerinde bulundular ve ''Yaşasın Türkiye'' ile ''Azerbaycan-Türkiye'' sloganları attılar. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Tebrizlilere el sallayarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Gül, Karakoyunlu Sultanı Cihan Şah döneminde 1465 yılında yapımı tamamlanan Gök Medrese hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gül'ün bölgenin en büyük pazarı olduğu belirtilen Tebriz pazarını ziyareti ise İran makamları tarafından iletilen ''güvenlik endişeleri'' nedeniyle iptal edildi.