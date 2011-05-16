-GÜL'E SİVAS KÖFTESİ İKRAMI SİVAS (A.A) - 16.05.2011 - Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 66. Genel Kurulu'nda Sivas Köftesi tanıtıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre, TOBB'un genel kurulu dolayısıyla kentlerin yiyecek ve yöresel ürünlerin sergilendiği standın açılışını, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu birlikte yaptı. Stantta TSO'nun başvurusu ile Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Sivas köftesi, Sivas Ticaret ve Saniye Odası Başkanı Osman Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün'e ikram edildi. Sivas Köftesi'nin tadına bakan Cumhurbaşkanı Gül'e ayrıca paketlenmiş köfte de hediye edildi. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ghlam Ali, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş başta olmak üzere oda ve borsa başkanlarına Sivas standında pişirilen köfteden ikram edildi. Türkiye'deki 365 oda ve borsanın tüm kurullarıyla katıldığı genel kurulda, tanıtım amaçlı yapılan Sivas Köftesi yoğun ilgi gördü.