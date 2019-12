-GÜL'E PAKİSTAN'DA HEDİYE EDİLEN AT TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Pakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Pencap Eyalet Hükümeti tarafından hediye edilen at, Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Gül'e Pakistan'a 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Lahor kentinde, Pak Arap cinsi bir at hediye edilmişti. At geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gönderildi. Atın, Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığına götürüldüğü ve henüz bir isim verilmediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün atın Türkiye'ye gönderilmesi dolayısıyla Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'e bir teşekkür mektubu gönderdiği, Pakistan halkının refah, esenlik ve huzuru için samimi dileklerini yinelediği ifade edildi.