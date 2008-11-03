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Spor

Güle güle Coulthard

Red Bull Racing pilotu David Coulthard, Formula 1 Brezilya GP'sinde yarış kariyerinin son mücadelesini yaptığını söyledi.

03 Kasım 2008 02:00


Red Bull Racing pilotu David Coulthard, Formula 1 Brezilya GP'sinde yarış kariyerinin son mücadelesini yaptığını ve yarışta bir tur tamamlamadan emekli olmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

"Kariyerimi bu şekilde sonlandırmak istememiştim. İlk virajda herkes birbirine yaklaştı ve bu sırada kendime boş bir alan buldum. Tam aradan sıyrılacakken Rosberg bana çarptı ve spin attım" şeklinde konuşan Coulthard tam toparlanıp yarışa dönecekken bir diğer Williams pilotu olan Kazuki Nakajima'nın kendisine çarparak yarış dışı kaldığını söyledi.

Güzel bir kariyer geçirdiğini ve Red Bull Racing ile geçirdiği dört yıl boyunca hoş anılar yaşadığını ifade eden İskoç pilot gelecekte de aynı ekipte çalışacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

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