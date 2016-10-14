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Kültür-Sanat

Güle güle büyük usta; Vedat Türkali hayata kattığı değerler için anılacak

Vedat Türkali, 14 Ekim'de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek bir etkinlikle anılacak

14 Ekim 2016 00:28

Geçtiğimiz ağustos ayında aramızdan ayrılan, edebiyatımızın ulu çınarı Vedat Türkali, hayatımıza kattığı değerler için, yarın akşam dostlarının ve okurlarının katılımıyla, 'Vedat Türkali Saygı ve Uğurlama Gecesi'nde anılacak.

Tüm hayatını insanlığa, barışa ve özgürlüğe adayan ve yazdığı eserlerle edebiyatımıza unutulmaz değerler katan Türkali, "Tek bir günün sırası gelsin diye yaşam boyu bekliyoruz." diyerek yüreklerimize dokunmuş ve belleklerimizde yer etmişti.

Ailesinin, yakın dostlarının, sinemacıların ve edebiyatseverlerin yanı sıra sanat ve siyaset çevrelerinden birçok ismin katılımıyla gerçekleşecek gecede, Türkali'ye dair belgesel gösterimleri, şiir okumaları yapılacak. Türkali, bir kez daha sözlerle, şiirlerle ve şarkılarla uğurlanacak.

Vedat Türkali Saygı ve Uğurlama Gecesi, 14 Ekim Cuma günü, saat 19.00’da Şişli Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşecek.

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