-GÜL'E EMENİKE'NİN FORMASI KARABÜK (A.A) - 15.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karabük'teki temasları çerçevesinde belediye başkanlığını ziyaret etti. Gül, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile makamında bir araya geldi. Karabük'ün giderek geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Kardemir Karabükspor'un Spor-Toto Süper Lig'de verdiği mücadelede aldığı bazı başarılı sonuçlara da değindi. Takımın Spor-Toto Süper Lig'de mücadele etmesinin şehre katkı sağlayacağını dile getiren Gül, ''Takımlar artık şehirleri çok meşhur ediyor hele bir de geçen haftalarda yaptığınız gibi büyük takımları yenerseniz'' dedi. Kardemir Karabükspor'un üç büyüklerden Galatasaray'ı yendiğini de hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, ''Galatasaray'ı da büyük takımları da yendiniz. Artık kimsenin tekelinde değil'' diye konuştu. Gül, takımın bu başarılı sonuçları sürdürmesi dileğinde de bulundu. Cumhurbaşkanı Gül'e belediyeyi ziyaretinde Kardemir Karabükspor oyuncularından Emmanuel Emenike'nin de giydiği ve Karabük'ün il plakası olan 78 numaralı forma hediye edildi. Formanın sırtında ''78-Abdullah Gül'' yazısı yer aldı. Gül daha sonra Safranbolu'ya geçerek cuma namazını Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Gül, namazın ardından Safranbolu'da ''Arasta'' adı verilen tarihi çarşıda incelemelerde bulundu. Burada esnafla da sohbet eden Gül'e ebru sanatı ile yapılmış Türk bayrağı tablosu ile ''Osmanlı yemenesi'' olarak tabir edilen iki çift çarık hediye edildi. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılanan Gül'e çeşitli hediyelik eşyalar da sunuldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir esnaf tarafından ikram edilen yerel Safranbolu lokumundan da yedi.