-GÜL'E DİYARBAKIR'DA BÜYÜK SEVGİ DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'da büyük sevgi gösterileriyle ile karşılandı. Havaalanındaki karşılama töreninin ardından apron girişinde bir süre ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşan folklor ekibinin gösterisini izleyen Gül, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi. Ardından otomobile binen Cumhurbaşkanı Gül, havaalanı çıkışında kendisini karanfillerle karşılayan bir grup vatandaşın gösterdiği büyük ilgi üzerine araçtan inerek, onlarla sohbet etti. Tekrar aracına binerek, Diyarbakır Valiliğine doğru hareket eden Gül'e yol boyunca toplanan vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Abdullah Gül de vatandaşların sevgi gösterilerine onları selamlayarak karşılık verdi.