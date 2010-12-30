T24 LogoT24 Logo
Politika

GÜL'E DİYARBAKIR'DA BÜYÜK SEVGİ DİYARBAKIR (A.A)

30 Aralık 2010 13:51

-GÜL'E DİYARBAKIR'DA BÜYÜK SEVGİ  DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'da büyük sevgi gösterileriyle ile karşılandı. Havaalanındaki karşılama töreninin ardından apron girişinde bir süre ilköğretim okulu öğrencilerinden oluşan folklor ekibinin  gösterisini izleyen Gül, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi. Ardından otomobile binen Cumhurbaşkanı Gül, havaalanı çıkışında kendisini karanfillerle karşılayan bir grup vatandaşın gösterdiği büyük ilgi üzerine araçtan inerek, onlarla sohbet etti.  Tekrar aracına binerek, Diyarbakır Valiliğine doğru hareket eden Gül'e yol boyunca toplanan vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Abdullah Gül de vatandaşların sevgi gösterilerine onları selamlayarak karşılık verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24