-Gül'e 14 bin soru gönderildi ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Cumhurbaşkanına Sorun'' uygulaması kapsamında en çok oy alanlar arasından seçilen 10 sorunun sahibiyle 27 Ocak Cuma günü bir araya gelerek, soruları yanıtlayacak. Her ay düzenli olarak yapılması planlanan uygulamanın ilkinde son aşamaya gelindi. 2012 yılının ilk günü başlayan uygulama çerçevesinde 7 Ocak'a kadar sorular alındı. 20 Ocak'ta sona eren oylama süresinin ardından da en çok oy alan sorular arasından 10'u seçildi. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde, bir moderatör tarafından tek tek okunan 13 bin 750 sorudan 220 tanesi oylamaya açıldı. Aynı konudaki sorulardan ilki oylamaya alınırken, soru seçiminde sorunun anlaşılır ve daha önce duyurulan kurallara uygun olması göz önünde bulunduruldu. Soruların ''beğenilip-beğenilmediği''ne ilişkin iki seçeneğin bulunduğu oylamaya, 2 milyon üzerinde kişi katıldı. Oylama süresi bittikten sonra, en çok ''beğenilen'' sorulardan ilk 10'a girenler arasından benzer konularla ilgili olanlardan biri seçildi. Bu nedenle ilk 10'un ardından gelen ve yüksek oy alan sorular da Gül'ün cevaplayacağı sorular listesine girdi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, soru sahipleriyle elektronik posta yoluyla irtibata geçerek, ulaşabildiklerini Çankaya Köşkü'ne davet ettiler. Farklı şehirlerden Ankara'ya gelecek olan soru sahipleri 27 Ocak 2012 Cuma günü Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül ile buluşacak, sorularını Gül'e yüz yüze sorma fırsatı yakalayacaklar. ''Cumhurbaşkanına Sorun'' uygulaması kapsamında gerçekleşecek ve kameralarca kaydedilecek bu ilk buluşma, 28 Ocak 2012 Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yayımlanacak. Cumhurbaşkanı Gül'e sorulacak sorular; atamalar, eğitim sistemi, çevre, medya ve dış politikayla ilgili olacak. Gül, ''vatandaşlarla doğrudan iletişimde yeni bir kanal'' olarak nitelediği uygulamayı, 31 Aralık 2011 günü ''twitter'' aracılığıyla takipçilerine duyurmuştu.