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Güldür Güldür'de beklenmedik ayrılık!

23 Haziran 2020 19:29

Kasım 2018'de Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna dahil olan Sinan Çalışkanoğlu, ekibe veda etti.

Eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Sinan Çalışkanoğlu ayrılık kararı aldı.

Güldür Güldür Show'a veda eden Çalışkanoğlu'nun kariyerine yeni bir soluk getirmek istediği öğrenildi. Önüne gelen senaryoları değerlendirmeye alan başarılı oyuncunun kısa süre içerisinde içine sinen bir projeyi seçeceği gelen bilgiler arasında.

Güldür Güldür Show izleyicileri, Sinan Çalışkanoğlu'nun programa veda etmesinin ardından üzüntü duyduklarını ifade etti. Güldür Güldür Show ile hayran kitlesini genişleten Çalışkanoğlu'nu Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunuyor.

 

 

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