'Güldünya'nın çocuğunun babası da öldürüldü'

T24

Ablası feryat etti



Güldünya'nın çocuğunun babasıymış



Töre öldürene kadar peşini bırakmadı





Ahmet Yesevi Mahallesi Zeliha Sokak’ta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:Bugün saat 07.30 sıralarında peş peşe silah sesleri duyuldu. Sokağa çıkan vatandaşlar iki bina arasındaki boşlukta kanlar içinde yatan bir kişiyi görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada silahlı iki kişinin cinayeti işlediğini ve 34 TD 2052 plakalı beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti.Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Öldürülen kişinin Servet Taş (38) olduğu anlaşıldı. Kurşunlardan ikisinin Servet Taş’ın kafaya birinin de omuza isabet ettiği belirlendi. Olayı haber alarak caddeye gelen Servet Taş’ın ablası, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Emniyet şeridini geçerek cesedin olduğu yere girmeye çalışan kadın gözyaşları içinde feryat etti.Çevre sakinlerinden biri, "Silah sesleri duyunca aşağı indim. Burada bir kişi vurulmuş bir halde yatıyordu" diye konuştu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri iki kişinin kaçtığını belirledi. Yapılan araştırma sonrası Servet Taş’ın 2004 yılında töre cinayetine kurban giden Güldünya Tören’in çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı. Güldünya Tören’in öldüğü zaman memleketinde korucu olarak görev yapan Servet Taş’ın şimdi bir kargo şirketinde çalıştığı belirlendi.Polis şüpheli olarak Güldünya Tören’in babası Mehmet Tören ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi arıyor.Bitlis`te teyzesinin kızının kocasından hamile kaldıktan sonra, ailesi tarafından Küçükçekmece`de köylerinin eski imamı Alaattin Ceylan`ın yanına bırakılan 22 yaşındaki Güldünya Tören, aile meclisinin aldığı kararla 25 Şubat 2004`te kardeşleri tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı.Olaydan yaralı olarak kurtulan Güldünya Tören, hastaneye kaldırılmış, ancak ablalarının peşini bırakmayan kardeşleri, Tören`in tedavisi sürerken sabaha karşı hastaneye gelmişti. Güldünya, tedavisinin sürdüğü hastane odasında kafasına tabanca ile ateş edilerek öldürülmüştü.Olay sırasında 3 aylık olan Güldünya`nın çocuğu Umut yurda verilmiş. Kardeşi İrfan Tören, `taammüden öldürmeye teşebbüs etmek` ve `taammüden adam öldürmek` suçlarından müebbet hapis cezasına, Ferit Tören ise 23 yıl 4 ay hapse mahkum edilmişti.