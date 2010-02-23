Güldünya’lar için bu kez erkekler söylüyor!

T24 - 8 Mart 2010 Pazartesi günü, saat 21.00’de, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, Türkiye’nin önde gelen erkek sanatçıları şarkılarını bu kez aile içi şiddete maruz kalan Güldünya’lar için söyleyecek.

Güldünya`nın ölümünün üstünden tam altı yıl geçti. Bitlis'te yasak aşk sonucu hamile kalarak İstanbul'a kaçan Güldünya Tören, önce sokak ortasında ağabeyleri tarafından vurulmuştu. Sonrasında ise, yaralı olarak kaldırıldığı hastane odasında tabancayla başına ateş edilerek öldürülen Güldünya, bugün töre cinayetlerinin sembolü oldu.

Geçen yıl Türkiye'nin en güçlü kadın seslerini bir araya getirerek “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” yararına muhteşem bir konser gerçekleştiren “Hürriyet Aile İçi Şiddete Son!” kampanyası, bu kez ünlü erkek sanatçıların kadınlar için şarkı söyleyeceği bir konsere imza atıyor.

Türkçe müziğin en iyi erkek seslerinden Cihan Okan, Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Mirkelam, Mustafa Ceceli, Teoman, Yalın ve Yüksek Sadakat’in sürpriz şarkılar ve düetlerle katılacağı, 8 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü’ndeki konserde sanatçılar şiddet mağduru kadınlar için hep bir ağızdan “Aile İçi Şiddete Son!” diyecek.

Most Production imzasıyla düzenlenecek konserde sanatçılara, geçen yıl olduğu gibi Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası eşlik edecek.

Gelenekselleşmesi düşünülen Güldünya Konseri’nde şarkılarıyla “aile içi şiddete son” diyecek olan erkek sanatçılar, bu sorunun sadece kadınları değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu ve ancak birlikte mücadele edilirse çözüm bulunabileceğinin altını çizecekler.



Konserin tüm geliri, yine Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na aktarılmak üzere Aralık Derneği’ne bağışlanacak. Biletix’ten satışa sunulan konser biletlerinin fiyatları 67 TL’den başlıyor.

Bilet fiyatları

1. Kategori: 112,00 TL

2. Kategori: 84,00 TL

3. Kategori: 67,00 TL

Adres: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre Harbiye 234267

Telefon: (0212) 373 11 00

Faks: (0212) 224 08 78

www.icec.org



Yazı: Merve Gökberk (MİHA)