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Güldünya geliyor

Güldünya adlı dizi hayatın ağır sınavlarından geçen kadınların yaşadıklarını ekrana taşıyacak.

29 Aralık 2008 02:00

Türkiye'deki kadın dünyasına ayna tutacak Güldünya adlı dizi, ocak ayının ilk haftası Star TV'de başlıyor. Güldünya kadrosu, hayatın ağır sınavlarından geçen kadınların yaşadıklarını ekrana taşıyan dizinin herkesi sarsacağı iddiasında.

Zerda, Bir İstanbul Masalı, Aliye, Hırsız- Polis ve Binbir Gece gibi reyting rekortmeni dizilerin yapımcısbı TMC yine çok tartışılacak, gündem yaratacak bir diziye imza atıyor. Başrollerini Sanem Çelik ve Erhan Emre'nin paylaştığı, yönetmenliğini Ömür Atay'ın yaptığı Güldünya, Türkiye'nin kanayan yaralarından birine parmak basacak ve aile içi şiddet sorununu ekrana taşıyacak.

Bu dizi çığlık olacak

Dizide kız kardeşi Funda'nın neden intihar ettiğini araştıran, sonunda bu acıya üvey kardeşleri Cengiz'in ona tecavüz etmesinin yol açtığını ögrenen, şikayete kalkışınca da yine Cengiz tarafından ölümle tehdit ediyen Gizem Özsoy adlı bir kadını canlandıran Sanem Çelik, projeden çok umutlu. Çelik "Güldünya aile içi şiddet sorununu gündeme getiren bir ağıt, kamu vicdanını harekete geçirecek bir çığlık" diyor.

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